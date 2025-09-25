El PP de Barcala rechaza condenar por partida triple el "genocidio" en Gaza en el pleno de Alicante

El pleno municipal celebrado este jueves, 25 de septiembre, ha sido el de las oportunidades perdidas. De las 18 iniciativas (entre mociones y declaraciones institucionales) que requerían votación, una quincena han sido rechazadas, mientras que solo tres han prosperado. Entre las que ya duermen el sueño de los justos sin esperanza de que nadie las recupere, se encuentran tres propuestas para condenar (con distinta nomenclatura) el conflicto armado de Israel y Palestina. La derecha ha evitado que prosperasen dos peticiones de Compromís y EU-Podemos para tildar lo ocurrido de "genocidio", mientras la izquierda ha hecho lo propio con el PP, que no ha querido admitir (como ya hacen barones de su partido o la ONU) que las acciones del gobierno de Netanyahu constituyen dicho genocidio.

La falta de entendimiento en esta cuestión ha sido evidente incluso en el formato. Pese a que (como ha ocurrido incluso en otros puntos de esta misma sesión) es frecuente que iniciativas similares se debatan en conjunto para después votarse por separado, no ha sido así con la cuestión humanitaria en Gaza. Tres declaraciones, tres debates, una veintena de intervenciones de los portavoces municipales... Y ningún acuerdo. "La gente recordará que no apoyaron esta propuesta", se reprochaban mutuamente ambas bancadas, convencidas de que su argumentario era el correcto.

Reproches enfrentados

Por un lado, el PP ha tumbado junto con Vox los dos intentos de la izquierda. Compromís, a través de Rafa Mas, pedía entre sus acuerdos "manifestar el rechazo a las acciones genocidas de Israel", mientras que Manolo Copé, de EU-Podemos, reclamaba "apoyar la misión humanitaria en Gaza efectuada por Global Sumud Flotilla". En ambos documentos se compartía la síntesis de la ONU, que considera que el gobierno de Netanyahu está cometiendo genocidio contra el pueblo palestino. Un planteamiento que no ha sido compartido por los populares, pese a que este mismo jueves el popular Juanma Moreno Bonilla lo ha admitido ante el parlamento andaluz.

La versión del gobierno de Barcala, en cambio, se inclinaba por un planteamiento equidistante en el que la concejala Mari Carmen de España ha llegado a pedir "la paz en el mundo", repartiendo culpas por igual entre Israel y Palestina. En esta ocasión ha sido la izquierda la que ha impedido que el PP se saliera con la suya, de nuevo con Vox, que ha sido la llave en ambos bandos.

La formación de ultraderecha ha protagonizado uno de los momentos del debate cuando su portavoz, Carmen Robledillo, ha rechazado apoyar la "hipocresía moral de la izquierda" al señalar que se trata de un asunto que "no compete al Ayuntamiento de Alicante" y comparando la flotilla solidaria con "el camarote de los hermanos Marx". Unas declaraciones que han indignado a la portavoz del PSOE, Ana Barceló: "Tengo muy claro que donde voy a estar es frente al fascismo que ustedes representan", ha indicado la socialista arrancando aplausos en la sala. "Se trata de elegir entre la indiferencia y la humanidad. Nosotros apostamos por la humanidad", ha zanjado posteriormente.

La sesión, que había comenzado a las 9:30 horas, se ha zanjado casi a las 19:00 casi sin acuerdos y, prácticamente, sin ninguna iniciativa que vaya a traer consigo alguna aplicación concreta para la ciudad de Alicante. "A estas alturas, el nivel del debate ya es muy bajo", ha reconocido el propio alcalde, Luis Barcala, poco antes de dar el pleno por finiquitado.

Sin acuerdo por los menores migrantes En otro punto del pleno, EU-Podemos ha planteado una iniciativa para rechazar las exigencias de Vox, cuando aseguró que "rompería todos los pactos" con el Partido Popular "si Alicante acogía un solo menor no acompañado". Una petición que provocó una rápida respuesta del gobierno municipal, asegurando que no participaría en el reparto de menores migrantes solicitado por el Gobierno de España a las comunidades autónomas. Manolo Copé ha recordado que los menores "son niños con derechos humanos" por lo que se debería "rechazar cualquier información que los estigmatice o criminalice". Por parte del equipo de gobierno, el concejal de Seguridad, Julio Calero, ha defendido que el ejecutivo local "cumple escrupulosamente con la legislación" en aquellas cuestiones que son "de su competencia". Además, el edil popular cree que "Alicante no tiene medios ni recursos" para el acogimiento de estos jóvenes. La votación, rechazada, se ha saldado con el voto en contra del PP y Vox. De las pocas iniciativas aprobadas en este pleno, una declaración institucional de Vox (respaldada por los populares) en la que se ha propuesto crear una mesa de trabajo y coordinación de todas las administraciones públicas, con el objetivo de "buscar soluciones a la proliferación de personas viviendo en espacios públicos y a los problemas que genera esta situación". El debate ha contado con la participación de asociaciones vecinales del PAU 1, el PAU 2 y del entorno de Séneca (zonas donde se instalan habitualmente grupos de personas sin hogar) que han asegurado que la atención del Ayuntamiento a este problema es insuficiente: "Los vecinos seguimos esperando medidas efectivas", han señalado.