El Ayuntamiento de Alicante deja sin solución el centro de mayores de plaza América
El Consistorio insiste en el pleno de septiembre en que ampliará las coberturas en un espacio socio-comunitario que tanto los antiguos usuarios como los extrabajadores del servicio clausurado rechazan porque "no es lo mismo"
El pleno de septiembre en el Ayuntamiento de Alicante ha sido también el de las personas mayores. Hasta tres iniciativas (del PSOE, Vox y EU-Podemos) han girado en torno al reciente cierre del Servicio de Estancias Diurnas en el Centro de Día de Altozano, que ha generado gran controversia al dejar sin apoyo a cuarenta personas mayores.
En este apartado, ha intervenido la extrabajadora del centro Julia Martínez, quien ha asegurado que el cierre ha supuesto "que 40 mayores sean relegados a una soledad no deseada y que una plantilla de 14 personas haya sido abandonada laboralmente". Para Martínez, "el Ayuntamiento está confundiendo a la ciudadanía al anunciar un centro comunitario que es completamente distinto". Algo que, para la concejala del área, Begoña León, ha sido una decisión "dura" que no representa "un paso atrás" sino "mucho trabajo, con informes técnicos y jurídicos". La edil popular ha insistido en el rediseño de los Servicios Sociales anunciado por su partido, con el que esperan abrir un centro socio-comunitario que tenga cabida para mayor catálogo de servicios, lo que rechazan tanto exempleados como antiguos usuarios al entender que "no es lo mismo". Tampoco ha aceptado el Consistorio el ofrecimiento del Consell para volver a financiar el programa si se traslada a un local que cumpla las condiciones de la normativa autonómica.
Acusaciones cruzadas
Durante el debate, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha asegurado que pese a las "promesas" del gobierno de Barcala "la realidad es que 40 usuarios están abandonados y 14 personas están en la calle", de lo que ha culpado directamente al ejecutivo local y al autonómico, ambos del Partido Popular. En cambio, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, quien ha asegurado que su padre era uno de los usuarios del servicio, ha responsabilizado al Botànic, quien modificó el decreto que regula las condiciones de estos servicios impidiendo que sea financiado por la Generalitat en su ubicación actual. "Dejen de engañar a la gente", ha considerado.
Desde EU-Podemos, Manolo Copé se ha mostrado convencido de que "si el PP hubiera presionado, los mayores no se habrían movido de allí sin una alternativa". "Este gobierno lo prorroga todo, con obras que acumulan años de retrasos y no pasa nada", ha añadido. Por su parte, Rafa Mas, de Compromís, ha matizado que dicho decreto "buscaba convertir a las trabajadoras en funcionarias para protegerlas", acusando a Carmen Robledillo de haber mentido en su intervención.
Finalmente, a la hora de la votación, las iniciativas del PSOE y de EU-Podemos (que señalaban al Ayuntamiento) han sido rechazadas, mientras que la de Vox, que responsabilizaba al Botànic liderado por Ximo Puig, ha salido adelante con el respaldo del PP.
Rodillo a las comisiones: ni Urbanismo ni Limpieza
Durante el pleno, el PP y Vox se han aliado también para pasar el rodillo a las diferentes mociones presentadas por la izquierda, sin que se haya aprobado ninguna de las tres.
En primer lugar, el PSOE ha propuesto la creación de una comisión para el seguimiento de la aprobación del Catálogo de Protecciones. Un documento que el Ayuntamiento aprobó provisionalmente hace cinco años y cuyos trámites aún no han sido completados por el Ayuntamiento. La concejala Trini Amorós ha lamentado que "no se sabe nada del estado en que se encuentra" y ha criticado tanto "el incumplimiento de las fechas prometidas" como que el gobierno local "actúa solo ante emergencias". El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha defendido que "el expediente ha sido tramitado respecto a la normativa vigente" y que cualquier proyecto presentado posteriormente a la aprobación inicial en 2020 debe ajustarse a lo contemplado en el documento y en la ley autonómica. La moción ha sido rechazada con los votos en contra del PP y Vox.
A continuación, el PSOE ha planteado de nuevo la creación de una comisión, en este caso para el seguimiento de las suspensiones de licencias turísticas actualmente en marcha para viviendas en bloques residenciales y en edificios completos. "Solo con transparencia, control y anticipación podremos asegurar que los requisitos se cumplen", ha indicado la portavoz Ana Barceló. En EU-Podemos, Manolo Copé ha abogado por "enfrentarse a los poderes especulativos" porque "si la ciudad no se protege, Alicante se va a quedar sin vecinos". El vicealcalde, Manuel Villar, ha avanzado que en octubre se dará a conocer el documento urbanístico para la modificación puntual del Plan General para la regulación del uso turístico en la ciudad de Alicante, que está siendo elaborado en estos momentos por el gobierno local. Con la aplicación de las recientes moratorias, el ejecutivo de Luis Barcala está obligado a presentar dichas medidas en enero de 2026 siempre que no se levante la suspensión, y a aprobarlo (como máximo) en enero de 2027. Tras ello, la comisión ha sido rechaza, de nuevo con los votos en contra del PP y Vox.
Por último, después de que unas 200 personas se manifestaran este miércoles ante el Ayuntamiento de Alicante por el reciente "tasazo" de la basura y por la situación de la limpieza en la ciudad, Compromís ha recordado la existencia de una comisión para auditar la contrata pública, y ha pedido hacer lo propio con la de Zonas Verdes. "¿Saben que solo hay dos inspectores para todo el servicio? Estamos pagando mucho dinero a las contratas y falta personal", ha indicado Rafa Mas.
En su primera intervención, el recientemente nombrado concejal tras la salida de Toni Gallego, Rafael Alemañ, ha apuntado no tener constancia de quejas que no se atienden: "Las hay, pero claro que se resuelven. Hay canales de comunicación y procedimientos establecidos". Respecto a la situación de las zonas verdes, el popular aprecia que "los parques y jardines no están mal". Por estos motivos, ha rechazado la creación de la comisión: "Ustedes habrían entrado ahí con las conclusiones ya escritas". La iniciativa ha sido rechazada con el voto en contra del PP y la abstención de Vox, frente al apoyo de la izquierda.
