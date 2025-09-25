El Ayuntamiento de Alicante deja sin solución el centro de mayores de plaza América

El pleno de septiembre en el Ayuntamiento de Alicante ha sido también el de las personas mayores. Hasta tres iniciativas (del PSOE, Vox y EU-Podemos) han girado en torno al reciente cierre del Servicio de Estancias Diurnas en el Centro de Día de Altozano, que ha generado gran controversia al dejar sin apoyo a cuarenta personas mayores.

En este apartado, ha intervenido la extrabajadora del centro Julia Martínez, quien ha asegurado que el cierre ha supuesto "que 40 mayores sean relegados a una soledad no deseada y que una plantilla de 14 personas haya sido abandonada laboralmente". Para Martínez, "el Ayuntamiento está confundiendo a la ciudadanía al anunciar un centro comunitario que es completamente distinto". Algo que, para la concejala del área, Begoña León, ha sido una decisión "dura" que no representa "un paso atrás" sino "mucho trabajo, con informes técnicos y jurídicos". La edil popular ha insistido en el rediseño de los Servicios Sociales anunciado por su partido, con el que esperan abrir un centro socio-comunitario que tenga cabida para mayor catálogo de servicios, lo que rechazan tanto exempleados como antiguos usuarios al entender que "no es lo mismo". Tampoco ha aceptado el Consistorio el ofrecimiento del Consell para volver a financiar el programa si se traslada a un local que cumpla las condiciones de la normativa autonómica.

Acusaciones cruzadas

Durante el debate, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha asegurado que pese a las "promesas" del gobierno de Barcala "la realidad es que 40 usuarios están abandonados y 14 personas están en la calle", de lo que ha culpado directamente al ejecutivo local y al autonómico, ambos del Partido Popular. En cambio, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, quien ha asegurado que su padre era uno de los usuarios del servicio, ha responsabilizado al Botànic, quien modificó el decreto que regula las condiciones de estos servicios impidiendo que sea financiado por la Generalitat en su ubicación actual. "Dejen de engañar a la gente", ha considerado.

Desde EU-Podemos, Manolo Copé se ha mostrado convencido de que "si el PP hubiera presionado, los mayores no se habrían movido de allí sin una alternativa". "Este gobierno lo prorroga todo, con obras que acumulan años de retrasos y no pasa nada", ha añadido. Por su parte, Rafa Mas, de Compromís, ha matizado que dicho decreto "buscaba convertir a las trabajadoras en funcionarias para protegerlas", acusando a Carmen Robledillo de haber mentido en su intervención.

Finalmente, a la hora de la votación, las iniciativas del PSOE y de EU-Podemos (que señalaban al Ayuntamiento) han sido rechazadas, mientras que la de Vox, que responsabilizaba al Botànic liderado por Ximo Puig, ha salido adelante con el respaldo del PP.