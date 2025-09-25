Nuevo nombre y contenido para el polémico curso de Instagram dirigido a menores en Alicante

Nuevo nombre y programación para el polémico curso de instagram del Ayuntamiento de Alicante. El equipo de gobierno del PP vuelve a modificar un curso de Instagram dirigido a los más jóvenes, una actividad que desde su anuncio ha generado una gran controversia tanto por el público al que iba dirigido como por su programación. La nueva versión, que comenzará el 2 de octubre, adopta un nuevo nombre: “Aprende a utilizar Instagram con responsabilidad y seguridad”, y un enfoque que intenta equilibrar la creatividad digital con la formación en el uso seguro de redes sociales, según la información publicada en la página web municipal.

Esta actualización se produce apenas una semana después de que el consistorio ya hubiera rectificado la edad de los participantes, aumentando el rango de 12-16 años a 16-25 años tras las críticas de los partidos políticos de la oposición.

El cambio de nombre llega acompañado por un giro en el enfoque del curso. Inicialmente, la actividad se promovía bajo el lema "Conviértete en instagramer", centrando la atención en la producción de contenido y la visibilidad online, la nueva denominación introduce la dimensión de la "responsabilidad y la seguridad digital", incorporando de manera explícita la formación en buenas prácticas digitales.

De "instagramer" a seguridad digital

De hecho, la programación del curso también ha sido adaptada. Mientras que la versión anterior se centraba en la producción de contenido visual -stories, reels y fotografías-, el curso actualizado mantiene estas competencias pero con un enfoque más seguro y educativo. Los participantes aprenderán técnicas de fotografía y edición con tablet y ordenador, diseño de imagen personal y branding, producción de stories y reels con guion y subtítulos, y la creación de una mini-campaña en equipo. Todo ello acompañado de una novedad, un apartado con feedback y pautas de seguridad digital, integrando elementos de STEAM mientras se fomenta la colaboración y la creatividad.

La actividad, organizada por la Concejala de Juventud y que se realizará en la Academia Robotikids de Alicante, contará con cuatro sesiones de hora y media cada una, programadas para los días 2, 9, 16 y 23 de octubre, de 18:30 a 20:00 horas. Está dirigida ahora a jóvenes de 16 a 25 años, con un máximo de 14 plazas disponibles, lo que asegura un seguimiento más personalizado. Los interesados pueden inscribirse en la página web del Ayuntamiento de Alicante.

Un curso rodeado de polémica

El curso ha estado en el centro del debate desde su anuncio el pasado viernes 19 de septiembre. Tanto el PSOE como Vox alertaron sobre los riesgos para la salud mental de adolescentes expuestos a un uso intensivo de redes sociales. Desde Juventudes Socialistas de Alicante lo calificaron de “completa irresponsabilidad”, argumentando que actividades de este tipo pueden aumentar la dependencia digital y contribuir a problemas de ansiedad o acoso. Vox, por su parte, señaló que la preocupación principal es la seguridad de los menores en internet, más allá del interés por convertirse en “influencers”.