Citas en cinco días o sin plus: el nuevo requisito para que los médicos cobren más en Alicante

Lograr una demora inferior al 5 % de los pacientes a cinco días, o lo que es lo mismo, atender en ese tiempo al 95 % de las personas que pidan cita para una consulta médica en su centro de salud. Este es el requisito principal que la Conselleria de Sanidad ha marcado a los facultativos de Atención Primaria, y a los pediatras, de Alicante y del resto de la Comunidad Valenciana, para poder cobrar más.

Se trata de un indicador "llave" que la administración sanitaria ha incluido en el modelo de productividad complementaria por logro de objetivos, un nuevo programa adicional de incentivos del que en este momento está informando a los departamentos de salud aunque ya se está aplicando, según coinciden sociedades científicas y sindicatos, que pueden presentar hasta el 30 de septiembre. Así como los coordinadores de los departamentos de salud.

El personal sanitario será premiado con entre 960 euros y 6.000 euros al semestre siempre que se cumplan unos indicadores imprescindibles

Por ello, el programa no cuenta aún con un documento definitivo, ya que los criterios pueden cambiar si se aceptan esas sugerencias. El Diario Oficial de la Generalitat publicó el pasado 29 de julio de 2025, la resolución por la que se establece "con carácter transitorio y excepcional un modelo de productividad por logro de objetivos complementario al subsistema general previsto en el capítulo II del Decreto 91/2021, de 2 de julio, del Consell, de regulación del sistema de incentivación retributiva del personal gestionado por la conselleria competente en sanidad".

Indicadores llave

Hay más indicadores de productividad aunque el cumplimiento de los denominados "llave" es imprescindible para obtener unas retribuciones que podrían premiar al personal sanitario con entre 960 euros (categoría administrativos públicos de Sanidad) y 6.000 euros al semestre (para gerentes y directores). Entre medias, por ejemplo, hasta 3.120 euros para personal de titulación A2, por 4.800 euros para A1 o 5.400 euros semestrales para jefes de servicio y/o responsables de unidad.

El otro requisito básico es alcanzar una valoración mínima final de 30 puntos. Cada área de salud contará con un acuerdo de gestión que establecerá el sistema de puntos que llegará hasta un máximo de 100. No solo recibirán una prima los facultativos, sino que todo el personal sanitario será premiado si se consiguen los objetivos marcados.

El programa se diseñó ya para este semestre (1 de julio a 31 de diciembre) en centros de salud y consultorios auxiliares, según un documento que se entregó en una presentación en un área de salud al que ha tenido acceso este diario, aunque la realidad es que la aplicación real se está probando en el último cuatrimestre del año.

Ajustar la duración de las bajas

Otros parámetros que se medirán en el caso de los profesionales de los centros de salud es que se ajuste la duración de la incapacidad temporal (las bajas) después de que estas se hayan disparado, la evolución del gasto material sanitario; que se alcance una cobertura de la vacuna antigripal en mayores de 64 años de, al menos, el 60 % de la población susceptible; de un 95 % en la segunda dosis de la triple vírica (rubeola, sarampión y paperas); y el control del 70 % de la población diabética.

Pero los más importantes son los objetivos llave. "Aunque los demás los tengas maravillosos, si esos no los cumples, no te pagan", explica María José Gimeno, vicesecretaria general del Sindicato Médico CESM CV, de profesión médico de Familia, y que ha sufrido en los últimos años, como la gran mayoría de sus compañeros, las abultadas agendas con el doble de pacientes diarios de lo indicado.

El objetivo de una demora inferior a los cinco días para consulta es irreal, afirma, de hecho lo habitual es que esté entre diez y veinte días, y en momentos puntuales del año supera el mes. La directora general de Atención Primaria, Eva Suárez, ya dijo pocos días después de su toma de posesión que el objetivo era dar cita médica en 72 horas.

"No sabemos si las alegaciones cambiarán algo, pero el resumen es que si no cumples, no cobras", señala.

Inalcanzable

"Cada vez que un compañero se vaya de vacaciones, salga de guardia o coja días de libre disposición tendrán que ser sustituidos todos. Si es así es alcanzable, de lo contrario no se podrá alcanzar en la vida", señala Gimeno en referencia a las mermadas plantillas médicas. "Lo de la demora de 5 días en Primaria además hay que cogerlo con hilos porque si a un paciente le hace falta se le atiende en el día (entra urgente) pero si se pide cita por la APP la demora es otra".

También la doctora ilicitana Mari Ángeles Medina, presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, señala sobre los indicadores y metas que ya se empiezan a conocer entre el personal de los centros de salud que "la demora del 5 % de pacientes a cinco días y el control del 70 % de los diabéticos son ambos imposibles de alcanzar".

En cuanto al modelo de productividad que la Conselleria de Sanidad ha lanzado por logro de objetivos para el personal hospitalario se barajan 13 indicadores, de los que "llave" son dos, es decir, los imprescindibles para cobrar al plus de productividad. Estos son que los distintos servicios consigan que el porcentaje de pacientes que lleven más de un año en lista de espera para operarse se quede en cero, y un ahorro en la evolución del gasto en farmacia hospitalaria, es decir, en medicamentos.

Control de la espera en Urgencias

El resto de indicadores son lograr un índice de estancias de pacientes ajustado a riesgo; un 5 % de pacientes activos con demora en consultas inferior a 30 días; un 15 % como máximo de pacientes que lleven tres meses esperando una intervención quirúrgica y un mes de límite para determinadas patologías más leves; que solo un 8 % de pacientes pase más de 6 horas en Urgencias a no ser que sea ingresado; una evolución positiva del gasto material sanitario; y del gasto en guardias y atención continuada, entre otros.

Son requisitos para dirección, administración, y para todo el personal no incluido en una unidad funcional propia, así como para UCI y laboratorio (microbiología, análisis clínicos y anatomía patológica).

La intención de Sanidad es probar este sistema y pagar a los profesionales que consigan los objetivos a principios de 2026. Se convertirá en definitivo, como dice el preámbulo de la resolución, "si se demuestra la validez y eficacia del nuevo modelo", pasando a ser la base de la modificación del decreto que regula el sistema de incentivación retributiva al personal de la Conselleria de Sanidad.