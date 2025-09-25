La Soledad y el Cristo de las Almas de Alicante viajan a Lleida para honrar a Francisco Castelló

Las cofradías de Nuestra Señora de la Soledad de Santa María y del Santísimo Cristo de las Almas y de San Pedro Apóstol de Alicante han visitado, próxima la festividad del beato alicantino Francisco Castelló, la iglesia de San Pedro Apóstol de Lleida donde se alza la capilla del mártir que así fue declarado en el año 2001 por el Papa San Juan Pablo II.

Los cofrades han visitado los principales emplazamientos relacionados con el beato nacido en Alicante en 1914 y fallecido en Lleida en 1936. Durante la visita, la hermana mayor presidenta de la cofradía del Santísimo Cristo de las Almas y de San Pedro Apóstol, Carmen Iborra, depositó un centro de flores blancas en el altar consagrado a Francisco Castelló.

Actos en Lleida

Durante la visita, las cofradías alicantinas visitaron la exposición permanente "Francisco Castelló, un joven fiel a Cristo", emplazada en el primer piso de la iglesia de San Pedro Apóstol en donde se alza una capilla en su honor. La muestra, que repasa su vida a través de distintas secciones y vitrinas expositivas, está organizada por la Comisión Diocesana Pro Canonización, por la familia del beato y por la propia Parroquia.

Al término del acto, la hermana mayor presidenta, Carmen Iborra, firmó en el libro de honor en nombre de los hermanos cofrades, quienes comparten especial veneración por el beato alicantino. No en vano, desde hace años, cuidan y protegen el altar que se alza en la Capilla del Baptisterio en la basílica alicantina de Santa María donde está depositada la reliquia que les fue concedida a las Cofradías de La Soledad y del Santísimo Cristo de las Almas y de San Pedro Apóstol por la Comisión Diocesana Pro Canonización.

El recorrido incluyó la visita a la artística Catedral Nueva, de estilo barroco, situada frente al antiguo Hospital de Santa María, en donde rezaron en la capilla levantada en su honor como testimonio y ofrenda de amor y fe hacia el mártir que unió las ciudades y diócesis de Alicante y Lleida. La jornada finalizó con la asistencia al cementerio donde descansan en la fosa común los restos de Francisco Castelló.

Festividad en honor de Francisco Castelló

El domingo 28 de septiembre, los cofrades han organizado el programa de actos y cultos con motivo de la festividad del beato Francisco Castelló.

La reliquia, que poseen las cofradías y que es portada en los tronos de los Sagrados Titulares, será expuesta en el altar mayor de Santa María de Alicante durante los actos conmemorativos. La ceremonia religiosa será oficiada por el rector y párroco, Ramón B. Sáez.