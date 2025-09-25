Educación
Un colegio de Alicante, embajador del Parlamento Europeo
El Colegio Diocesano San Juan Bautista participa en unas jornadas nacionales para acercar la Unión Europea a las aulas
El Colegio Diocesano San Juan Bautista de Alicante ha participado en las Jornadas Nacionales de Formación de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS), celebradas en Alcalá de Henares del 22 al 24 de septiembre. Durante tres días, docentes y coordinadores de toda España se reunieron para compartir experiencias y avanzar en el objetivo común de acercar la Unión Europea a las aulas.
El centro alicantino, que forma parte de la red de Escuelas Embajadoras en la Comunitat Valenciana, destaca que esta formación supone "un paso más en su apuesta por una educación que fomente el pensamiento crítico, la ciudadanía activa y la comprensión de la realidad europea".
Las jornadas combinaron ponencias, talleres y mesas de debate en torno a cuestiones tan actuales como la lucha contra la desinformación, la comunicación europea, la participación juvenil o la integración de la dimensión europea en el currículo escolar. Para el profesorado del colegio alicantino, estas sesiones resultaron especialmente valiosas para diseñar nuevas actividades que acerquen la UE a la vida cotidiana del alumnado y para intercambiar ideas con docentes de otras comunidades autónomas.
La presencia del Colegio San Juan Bautista en esta cita nacional se enmarca en una nutrida representación de la Comunidad Valenciana, con trece Escuelas Embajadoras y un centro mentor que reafirmaron el peso del territorio en el programa. Según los coordinadores valencianos, el trabajo en red y la colaboración intercentros serán claves durante el curso para seguir impulsando proyectos que visibilicen el papel de Europa en temas como la paz, la sostenibilidad, la solidaridad o la defensa de los derechos humanos.
Generaciones más formadas
Con iniciativas como esta, el colegio alicantino aspira a reforzar su papel como espacio de reflexión crítica sobre Europa y como altavoz del proyecto comunitario en su entorno local, implicando no solo al alumnado y profesorado, sino también a familias y a la sociedad alicantina.
El programa EPAS, impulsado por el Parlamento Europeo, se ha consolidado como una herramienta educativa clave para formar generaciones más informadas y comprometidas con el futuro de Europa. La participación del San Juan Bautista en las jornadas de Alcalá confirma su determinación de seguir construyendo ciudadanía europea desde las aulas.
