DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

El MARQ localiza en Rojales una de las primeras basílicas cristianas de la provincia

La octava campaña del Plan de Excavaciones del MARQ en el yacimiento del Cabezo del Molino de Rojales, desarrollada durante las tres primeras semanas de septiembre, ha concluido con hallazgos de gran relevancia, entre los que destaca la posible identificación de uno de los edificios religiosos rurales más antiguos de Alicante. Además, la antigüedad del conjunto añade un valor excepcional a la excavación, ya que refuerza la hipótesis de estar ante una de las primeras estructuras cristianas rurales identificadas en la provincia.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha visitado este lunes el enclave arqueológico, convertido en un referente internacional en el estudio del periodo bizantino. En campañas anteriores, el yacimiento ya sorprendió con el descubrimiento de una necrópolis y el desarrollo de novedosos estudios antropológicos, paleopatológicos y genéticos en colaboración con el prestigioso Instituto Max Planck de Alemania. Lee aquí la noticia completa.