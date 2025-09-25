En Directo
DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy
Sigue toda la actualidad de la provincia con INFORMACIÓN
Mantente informado de todas las noticias de la provincia de Alicante, en directo.
Lydia Ferrándiz
Alicante se rebela contra el "tasazo" de la basura
Una concentración en la plaza del Ayuntamiento refleja el malestar ciudadano tras la llegada de las primeras cartas que reflejan incrementos que suponen de media triplicar el importe
Alejandro J. Fuentes
Barcala destina 390.000 euros a la oficina "antiaborto" de Alicante por exigencia de Vox
El gobierno municipal del PP impulsa un contrato para externalizar el servicio con atención psicológica y visitas domiciliarias a las familias
David Navarro
César Quintanilla confirma que aspirará a presidir CEV Alicante
El empresario cuenta con el respaldo de la junta directiva de Uepal
M. Alarcón
Obligan a unas ilicitanas a retirar tres sillas que sacan por la tarde para tomar el fresco
La Policía Local identifica a una de las vecinas y fotografía a otros, pese a la amplitud de la calzada, porque otra denuncia que no cabe cuando pasea con su perro
Juanma Vázquez | Jordi Cuenca
Salvador Navarro renuncia a presentarse a las elecciones de la CEV
El mandatario no optará a un tercer mandato y deja vía libre a la candidatura del presidente del metal, Vicente Lafuente
P. Cerrada
Acoge a un indigente en su casa de Alicante por lástima y le roba joyas y dinero
La víctima sintió penar al verlo dormir en la calle y luego no se quería ir de la vivienda y la amenazó de muerte
Miguel Vilaplana
Mercadona adquirirá más de 9.000 toneladas de uva cultivada en Alicante
La cadena de supermercados, que trabaja con los proveedores Ignacio Prieto y Uvasdoce, incrementará sus compras un 30 %
A. Fajardo
"El distrito único nos ha hecho mucho daño, ha convertido la Zona Norte de Alicante en un gueto"
Jubilado tras casi medio siglo enseñando Lengua, Literatura y Francés, el profesor del IES Leonardo Da Vinci se ha convertido en una "leyenda" para muchos alumnos por su visión de la enseñanza.
INFORMACIÓN
El MARQ localiza en Rojales una de las primeras basílicas cristianas de la provincia
La octava campaña del Plan de Excavaciones del MARQ en el yacimiento del Cabezo del Molino de Rojales, desarrollada durante las tres primeras semanas de septiembre, ha concluido con hallazgos de gran relevancia, entre los que destaca la posible identificación de uno de los edificios religiosos rurales más antiguos de Alicante. Además, la antigüedad del conjunto añade un valor excepcional a la excavación, ya que refuerza la hipótesis de estar ante una de las primeras estructuras cristianas rurales identificadas en la provincia.
El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha visitado este lunes el enclave arqueológico, convertido en un referente internacional en el estudio del periodo bizantino. En campañas anteriores, el yacimiento ya sorprendió con el descubrimiento de una necrópolis y el desarrollo de novedosos estudios antropológicos, paleopatológicos y genéticos en colaboración con el prestigioso Instituto Max Planck de Alemania. Lee aquí la noticia completa.
A. Fajardo
"Queremos aulas, no saunas": el grito de los alumnos de Alicante por el calor en los centros educativos
"Queremos aulas, no saunas", "no somos pollos, no queremos asarnos", "educación digna es aprender en condiciones"... Son solo algunos de los mensajes que gritaron este lunes alumnos de Alicante por el insoportable calor que sufren los centros educativos. Sus protagonistas fueron estudiantes del IES Miguel Hernández, donde se han producido mareos y lipotimias como consecuencia de las altas temperaturas, pero el problema se extiende a prácticamente todos los colegios e institutos públicos de la provincia ante la falta de climatización.
A la protesta educativa, se suma una recogida de firmas iniciada por familias de alumnos para mostrar al Síndic de Greuges su preocupación por el aumento de desmayos en los colegios e institutos de Alicante, por la falta de aire acondicionado y de un aislamiento adecuado en estos centros educativos. Los padres quieren que se abra una investigación y se proporcionen soluciones sobre la falta de acondicionamiento en estos espacios. Toda la información.
- La jefa de un bar patriota
- Así serán las nuevas normas para viajar en el TRAM a partir del 1 de octubre
- El 'tasazo' de la basura también obliga a miles de alicantinos a ir a Correos
- La tasa de la basura en Alicante: cuando paga más un pisito en Benalúa que un chalé en la playa
- ¿Por qué no se puede utilizar el nombre Peret en Alicante?
- Alicante prepara suelo del norte de la ciudad para la futura tercera circunvalación
- Las vistas al mar, para quien las pague
- La polémica con la concejala Cristina García caldea una reunión vecinal en Alicante