La Lotería Nacional deja una lluvia de euros en estas localidades de la provincia de Alicante

La Lotería Nacional ha repartido hoy la suerte en la provincia de Alicante, concretamente en dos administraciones de la capital alicantina y otra en Agost. Este último municipio ha sido el que ha tenido más suerte, pues es donde ha caído el primer premio del jueves, con el número 44838, vendido en la administración ubicada en la calle Dean Mas, 2.

Por otro lado, el segundo premio con el número 12044 ha agraciado a dos administraciones de la capital alicantina, ubicadas en la calle Isaac Albéniz, 1 y plaza Enrique López Vidal, 2.

Los reintegros han sido: 0-4-8.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es un sorteo que se basa en la venta de décimos impresos. Un billete consta de diez décimos con el mismo número y serie. La serie son los distintos billetes numerados del 00000 al último que se imprima en cada sorteo.

Cada uno de los diez décimos de un billete se identifica por la fracción, de manera que un décimo posee siempre una combinación única de número, serie y fracción. Los sorteos son los jueves y los sábados y en ellos se extraen de un bombo cinco bolas entre el 0 y el 9 que se corresponden a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que componen el número premiado. Se premia el acierto a las cinco, cuatro, tres, dos y una cifra.

Lotería Nacional del jueves

La lotería Nacional de los jueves se vende en décimos a un precio habitual de 3 euros. Suele tener un primer premio de 30.000 € y un premio especial a la serie y fracción de 1.470.000 euros.

Lotería Nacional del Sábado

La Lotería Nacional de los sábados se vende en décimos de un precio habitual de 6, 12, 15 o 20 euros. Su primer premio oscila entre 60.000 y 130.000 euros y un premio especial a la serie.