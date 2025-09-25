Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Por qué es malo estar en un aula a más de 27 grados?

Pediatras avisan del impacto negativo del calor en la salud de los alumnos y en el aprendizaje

Estudiantes del IES Miguel Hernández protestan, tras los mareos sufridos por las altas temperaturas, y urgen aire acondicionado en las clases

Estudiantes del IES Miguel Hernández protestan, tras los mareos sufridos por las altas temperaturas, y urgen aire acondicionado en las clases / Alex Domínguez

A. Fajardo

El calor en las aulas pasa factura a la salud y el aprendizaje. Así lo están constatando colegios e institutos de la provincia de Alicante donde han registrado mareos, e, incluso, una lipotimia que hizo necesario el traslado de una alumna al hospital. Con clases de una veintena y una treintena de alumnos convertidas en hornos a más de 30 grados han emergido las protestas educativas. La normativa de seguridad y salud laboral establece un límite máximo de 27°C en las aulas. ¿Por qué es malo estar expuesto durante horas a una temperatura superior para los niños y adolescentes?

La presidenta de la Asociación de Pediatría de la provincia de Alicante, Carolina Torres, ha advertido del impacto negativo que supone para la salud y el rendimiento de los escolares permanecer en aulas con estas condiciones.

“Trabajar a altas temperaturas dificulta la atención, la concentración y, en consecuencia, el aprendizaje”, explica Torres, que subraya que la evidencia científica respalda estos efectos. Además del bajo rendimiento académico, los niños y adolescentes sufren irritabilidad, mal humor y, en los más pequeños, un aumento de las rabietas.

El riesgo no se limita al plano emocional o cognitivo. Según la pediatra, los adolescentes son especialmente vulnerables a la hipotensión ortostática, una bajada repentina de la tensión arterial al levantarse que puede causar mareos e incluso desmayos.

Continúan las protestas por el calor en los centros educativos de Alicante / Alex Domínguez

Beber agua

La situación se agrava en los alumnos con enfermedades crónicas y en aquellos que beben poca agua, ya que el calor favorece la deshidratación. Por ello, Torres recomienda vigilar la hidratación constante de los escolares y evitar que las aulas superen los 25-26 grados, que considera una temperatura “adecuada” para garantizar el bienestar.

Más allá de la salud individual, la pediatra recuerda que también se genera una desigualdad educativa: “Hay colegios que cuentan con sistemas de climatización y otros que no. Y eso marca una diferencia clara en las condiciones de aprendizaje”.

La pediatra advierte de la importancia de mejorar estos espacios: “Con el cambio climático, es evidente que en provincias como Alicante los centros escolares necesitan medidas de climatización, especialmente en meses como septiembre, mayo y junio, donde el calor es ya intenso”.

Martín Ferrando Mora, pediatra del Hospital de Sant Joan, pone el foco en los niños más pequeños del colegio: "se concentran menos, están más llorones, se les junta el inicio del curso, les cuesta separarse de los padres, y las aulas a treinta grados no acompañan".

Por eso, también incide en la importancia de que beban agua, una misión imposible, en la mayoría de ocasiones para los maestros, al tener a su cargo a 20 niños o más.

Ante mareos o lipotimias, el especialista recomienda aparta a los alumnos de la fuente de calor y subirles las piernas.

