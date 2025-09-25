Qué piensa una influencer murciana de la gastronomía de Alicante

La primera imagen lo dice todo. Anabel, la influencer que habla siempre de los planes de Murcia en @miraqueplan, arranca su vídeo con el Mediterráneo de fondo. Pero esta vez con el trozo que baña a Alicante. Entre las palmeras de la Explanada de España y la brisa del puerto, abre con una gran verdad: “Si hay un plato que define la gastronomía de Alicante, ese es el arroz”. Una idea con la que todo aquel que visita la ciudad regresa a sus lugares de origen.

Una idea acompañada de una lista con muchas otras. Porque si algo tiene Alicante, además de sus playas, sus calas y el sol, es su comida. Por algo ha sido nombrada Capital Española de la Gastronomía 2025.

El arroz, la forma más deliciosa de compartir mesa en Alicante

Lo que iba a ser una escapada se ha acabado convirtiendo en un viaje donde cada bocado cuenta una historia. Desde los fuegos de leña que perfuman el arroz hasta el frescor suave de un helado de turrón que pone el broche de oro a una comida. Tarrina en mano, dando un paseo tranquilo.

Para los alicantinos, el arroz no es solo comida. Es tradición, identidad, Mediterráneo en estado puro. Anabel lo presenta en diferentes versiones: secos que crujen bajo el tenedor, melosos que se funden en boca y caldosos que sientan mejor que un abrazo de más ocho segundos.

“Cada familia tiene su receta y cada cocinero su secreto”, dice, mientras la cámara muestra esos arroces chisporroteando sobre la leña. Y tiene razón: no hay un único arroz alicantino, hay cientos. Todos distintos, todos con un sabor reconocible que solo se entiende aquí.

Postres con sabor a tradición e historia

Pero no todo acaba en el arroz. Alicante también sabe de postres, y Anabel lo descubre en el centro histórico, con una parada en la heladería Ibense Gisbert. Su elección: helado de turrón. Cremoso, delicado, con pedazos y con ese punto a almendra que convierte cada cucharada en un viaje directo a Xixona.

Sorprendida por el sabor del helado, pasa a un comercio a descubrir los clásicos del turrón, cuando se choca con las pastillas de 1880, que muestran cómo un producto local puede ser embajador mundial. Y, para rematar, se lanza con los bollos y las cocas de almendra que llevan siglos endulzando sobremesas.

Más allá del plato: Alicante, una escapada de diez

Lo interesante de la mirada de Anabel es que, además de mostrar esta esencia de la gastronomía de Alicante, lo ha explicado dejándose caer por algunos de los puntos de visita obligada para quienes deciden hacer una escapada por aquí: el puerto, la Explanada o la avenida de la Constitución, la calle que rodea al Teatro Principal y que desde que es peatonal goza de una vida increíble.

Y es que la gastronomía de Alicante no se entiende sin el escenario que la rodea: mercados, barrios con locales que esconden muchas de las mejores experiencias, terrazas y, por supuesto, una vez más, ese mar que siempre está presente.

El cierre del vídeo de Anabel define todo esto a la perfección: “Alicante es capital de la gastronomía española 2025 porque en cada bocado encuentras historia, cultura y mucho corazón”, señala la vecina murciana.