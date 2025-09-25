El pleno de Alicante, en directo | PP y Vox confirman la rebaja de entre 3 y 4 euros en el IBI

El Ayuntamiento de Alicante celebra este jueves, 25 de septiembre, el pleno ordinario del mes. Una sesión marcada por la división respecto al conflicto armado entre Israel y Palestina (con tres iniciativas distintas con enfoques enfrentados) e iniciativas sobre el polémico cierre del Centro de Día de Altozano, el cambio climático o el valenciano, entre otras cuestiones.

La reunión se ha iniciado, como es habitual, guardando un minuto de silencio en señal de condena a la violencia de género y respeto por las víctimas fallecidas desde la última sesión. Tras ello, se ha iniciado el debate para la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles.

Rebaja del IBI

La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, ha defendido el acuerdo alcanzado entre el PP y Vox para reducir la recaudación en 1,1 millones de euros anuales durante los próximos tres años: lo que se traducirá en unos 3 o 4 euros por recibo. La edil popular ha pedido a la oposición "que reflexione y vote en beneficio de los alicantinos".

Desde EU-Podemos, Manolo Copé ha tildado la rebaja de "injusta" al ser lineal y afectar a todos los contribuyentes por igual en vez de "bonificar a las familias y penalizar a los grandes tenedores que tengan viviendas vacías". En Compromís, Rafa Mas, ha pedido al PP que "se siente a negociar con todos los grupos, no solo con Vox", justo antes de protagonizar el primer rifirrafe con el alcalde. Después de que Mas cargase contra Beldjilali por haber sido en el pasado dama de honor de la Bellea del Foc, el regidor alicantino le ha dado un toque de atención: "Eh, eh, eh, tranquilito", ha advertido Barcala al valencianista.

Choque en el pleno de Alicante (otro más) entre Luis Barcala y Rafa Mas: "¡Tranquilito, eh!" / Alex Domínguez

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, ha celebrado que los vecinos "ahorrarán 3 millones de euros" y ha avanzado que su formación apoyará cualquier bajada de impuestos que se proponga en Alicante. Además, ha agradecido al gobierno local su "talante negociador", con un recado incluido. Ortolá ha recordado el "precio" que ha tenido que pagar el PP por las negociaciones del plan de ajuste: la salida del exconcejal Toni Gallego.

Desde el PSOE, Silvia Castell ha reprochado a Barcala que "ha decidido ser el alcalde de unos pocos" lo que, según la socialista, "tarde o temprano, pasa factura". La edil ha exigido al dirigente popular que "deje de mirar para otro lado mientras muchas familias se van de Alicante porque aquí no pueden vivir".

Finalmente, y tras rechazar dos enmiendas del grupo socialista, la propuesta ha salido adelante con el voto favorable del PP y Vox, frente a la negativa de la izquierda.

La Santa Faz, a Mutxamel

En el siguiente punto del orden del día, el Ayuntamiento ha aprobado la salida de la Reliquia de la Santa Faz a Mutxamel el domingo 19 de octubre, una semana antes de la Coronación de Nuestra Señora de Loreto, patrona de la localidad, prevista para el domingo 26.

La petición del Ayuntamiento de Mutxamel está fundamentada en la vinculación entre ambas devociones, consideradas como las “más antiguas e importantes” de la Huerta de Alicante. Cuando Mosén Mena trajo la Santa Faz a Alicante (S. XV), Mutxamel formaba parte del municipio de Alicante y vecinos de esta localidad participaron en la rogativa al santuario de Los Ángeles en petición de lluvia que aplacara la sequía.

Además, se ha aprobado fijar como festivos locales para 2026 el jueves 16 de abril, día de Santa Faz, y el martes 23 de junio, en plenas Hogueras, consideradas Fiesta Oficial de la ciudad, Fiestas de Interés Turístico Internacional desde 1983 y declaradas Bien de Interés Cultural Inmaterial por la Generalitat en 2024.

Catálogo de Protecciones

A la hora de las mociones, el PSOE ha propuesto la creación de una comisión para el seguimiento de la aprobación del Catálogo de Protecciones. Un documento que el Ayuntamiento aprobó provisionalmente hace cinco años y cuyos trámites aún no han sido completados por el Ayuntamiento. La concejala Trini Amorós ha lamentado que "no se sabe nada del estado en que se encuentra" y ha criticado tanto "el incumplimiento de las fechas prometidas" como que el gobierno local "actúa solo ante emergencias", en alusión al desprendimiento de cascotes de grandes dimensiones de la fachada del Ayuntamiento.

En este punto, Manolo Copé (EU-Podemos) ha ironizado al señalar que "al paso que vamos, en el catálogo habrá que incluir el propio catálogo, como elemento en peligro de extinción". Desde Compromís, Sara Llobell ha defendido la necesidad de proteger el patrimonio, citando elementos como las Torres de la Huerta que, por el momento, "lo único que tienen es una calle con su nombre". En cambio, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha considerado el documento "una imposición ideológica de parálisis urbanística y expropiación indirecta de la propiedad privada".

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha defendido que "el expediente ha sido tramitado respecto a la normativa vigente" y que cualquier proyecto presentado posteriomente a la aprobación inicial en 2020 debe ajustarse a lo contemplado en el documento y en la ley autonómica. La moción ha sido rechazada con los votos en contra del PP y Vox.

Suspensión de licencias

A continuación, el PSOE ha planteado la creación de una nueva comisión, en este caso para el seguimiento de las suspensiones de licencias turísticas actualmente en marcha para viviendas en bloques residenciales y en edificios completos. "Solo con transparencia, control y anticipación podremos asegurar que los requisitos se cumplen", ha indicado la portavoz Ana Barceló.

[ESTA NOTICIA SE ACTUALIZA EN DIRECTO]