Polémica con la ubicación de la nueva hoguera de Albufereta en Alicante

Antes de que arda la primera chispa, la nueva hoguera de la Albufereta ya ha encendido la polémica. El anuncio de que una nueva comisión se instalará en este barrio el próximo mes de junio 2026 ha generado malestar entre los vecinos, que temen por la ubicación elegida. Ante esta situación, la Asociación de Vecinos Albufereta Playa Blanca ha solicitado este jueves una reunión urgente con la Concejalía de Fiestas, la Federació de Fogueres y la propia comisión para conocer todos los detalles del proyecto y garantizar que el plante del monumento no cause conflictos en el vecindario.

La creación de la comisión fue anunciada el pasado lunes durante la primera asamblea del curso celebrada por la Federació de Fogueres. La nueva agrupación cuenta con unos 35 integrantes y pretende levantar la hoguera en la esquina de la calle Colonia Romana con la calle Olimpo, junto al aparcamiento del polideportivo. Entre sus objetivos está diseñar un proyecto que cuente con el respaldo de los vecinos, ya que varias de las familias que forman parte de la comisión residen en la propia Albufereta.

Sin embargo, el anuncio no ha sido bien recibido en algunos sectores del barrio. El presidente de la Asociación de Vecinos Albufereta Playa Blanca, Ernesto Jarabo, reconoce que varias comunidades próximas a la zona prevista ya han expresado su descontento. "La asociación desconocía la situación de la creación de la nueva hoguera y lo que necesitamos es una reunión para aclarar posturas", señaló Jarabo.

Malestar vecinal

El dirigente vecinal insiste en que el barrio no rechaza las Hogueras, pero sí tienen dudas acerca de la localización planteada. "Hay gente en el barrio que no quiere que haya hoguera y gente que sí, pero la ubicación no ha gustado. En los años 80 ya hubo una comisión en Albufereta y, por ello, creemos que existen más espacios en el barrio donde podría instalarse la comisión", destacó Jarabo.

Entre las voces críticas se encuentra la comunidad de propietarios de la urbanización Jardines de Olimpo, situada a pocos metros del emplazamiento propuesto. A través de un comunicado, han mostrado su "profunda preocupación e indignación" ante la decisión y por la proximidad a zonas residenciales y al entorno del Tossal de Manises, donde se ubica el yacimiento romano de Lucentum. También alertan de problemas de seguridad y movilidad para la propia urbanización y, aunque recalcan su respeto por la Fiesta, piden que se busque otro espacio que no genere tensiones en el vecindario.

Reunión a la vista

Desde la Federació de Fogueres han mostrado su disposición a mediar en el conflicto. Su presidente, David Olivares, confirma que ya trabajan en convocar un encuentro en los próximos días en el que participen la Concejalía de Fiestas, la asociación vecinal y la comisión recién creada. "Queremos mediar para que todos estén contentos y asegurar la buena convivencia entre vecinos y fogueres", aseguró Olivares.

Por su parte, la presidenta de la hoguera Albufereta, Julia Ñeco, también aboga por el diálogo. "No queremos que la gente esté disconforme con que haya fiesta en este distrito. Entendemos la preocupación de los vecinos y, por ese motivo, queremos llegar a un entendimiento y que nos den margen para explicar nuestro proyecto y lo que queremos ofrecer al barrio", señaló Ñeco.