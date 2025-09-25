La cantidad de universitarios de Alicante que bebe más de lo que debería

El consumo problemático de alcohol entre los universitarios españoles no solo es elevado, sino que tiende a mantenerse estable a lo largo de los años de carrera, según revela un estudio publicado en la revista International Journal of Mental Health and Addiction. En esta investigación realizada en distintos puntos del país han participado estudiantes de la Universidad de Alicante y la conclusión principal es que un tercio bebe más de lo que debería hasta entrar en un consumo problemático.

La investigación ha sido liderada por un equipo multidisciplinar en el que figuran los investigadores de la Universidad de León (ULe) Lorena Botella Juan, Vicente Martín Sánchez, Antonio José Molina y Tania Fernández Villa, todos ellos vinculados al Departamento de Ciencias Biomédicas y al Instituto de Biomedicina (Ibiomed). La investigación ha sido financiada por el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, el Instituto de Salud Carlos III y fondos europeos FEDER, y ha contado con la participación de universidades de Alicante, Valencia, Vigo, Salamanca, Valladolid, Huelva, Jaén, Granada, Cantabria y Castilla-La Mancha, además de León.

Fumar y probar otras sustancias, y los atracones de alcohol son factores decisivos para un consumo problemático

Seguimiento

El estudio analizó a 1.181 estudiantes de las citadas universidades españolas, a los que se realizó un seguimiento desde su primer año de carrera hasta dos o tres años después. Los resultados muestran que el 30,3% de los universitarios presentaban un riesgo moderado o alto de consumo problemático de alcohol en el segundo corte, frente al 28,2% inicial.

Aunque el incremento no es estadísticamente significativo, sí lo es la persistencia, calculada en el 61% de quienes ya presentaban un consumo problemático al inicio lo mantenían años después. Es decir, que dos de cada tres mantienen este nocivo hábito en el tiempo.

Además, se detectó un 18 % de nuevos casos durante el seguimiento, lo que refuerza la idea de que la etapa universitaria es un periodo crítico para el establecimiento de patrones de consumos de riesgo.

Atracones

El estudio también identifica varios factores que influyen significativamente en la persistencia del consumo problemático, entre ellos vivir con compañeros o amigos en lugar de con la familia, una circunstancia que llega a duplicar el riesgo de mantener este tipo de consumo.

Vivir con compañeros o amigos en lugar de con la familia duplica la probabilidad de beber más

El malestar psicológico se revela como un elemento determinante, al incrementar en un 65 % la probabilidad de que el consumo problemático se prolongue en el tiempo.

Otros factores asociados son el haber fumado o probado otras sustancias, así como haber practicado "binge drinking" —consumo intensivo de alcohol en un corto periodo de tiempo o atracones— durante el primer año de seguimiento.

El primer año es clave

Los autores subrayan que, aunque el primer año de universidad es clave, las estrategias preventivas deberían comenzar incluso antes, en la adolescencia, dado que la media de edad de inicio en el consumo de alcohol en España es de 13,9 años.

El trabajo también destaca que, pese a la creencia de que el entorno familiar influye decisivamente, en esta muestra no se halló una asociación significativa entre la disfuncionalidad familiar o tener un familiar con trastorno por uso de alcohol y el desarrollo de un consumo problemático.

El estudio se realizó en base a encuestas con 315 ítems sobre diferentes aspectos, hábitos y estilos de vida relacionados con la salud, como la dieta, la actividad física, el consumo de sustancias y la salud mental.

La mayoría de los participantes fueron mujeres (76,7%), vivían con sus padres o familiares (47,1%) y eran estudiantes de ciencias sociales (35,9%) y ciencias de la salud (30,8%). En cuanto al consumo de tabaco, se observó un aumento en la prevalencia de fumadores (22,7% a 25,2%), que fue estadísticamente significativo.

Un hito para futuras investigaciones Este estudio es uno de los pocos que aborda la evolución del consumo problemático de alcohol en la etapa universitaria, según se recoge en la revista International Journal of Mental Health and Addiction. "Demuestra que, durante este periodo, el consumo problemático de alcohol es prevalente, incidental y persistente. Estos resultados podrían considerarse un hito para futuras investigaciones y ayudar al desarrollo de medidas preventivas y de salud pública destinadas a reducir el impacto y la carga del consumo problemático de alcohol en un grupo de población especialmente afectado como son los estudiantes universitarios". Los investigadores inciden en que, según los resultados, las tasas de prevalencia del consumo general de alcohol se mantuvieron estables en las diferentes frecuencias estudiadas.

Los resultados de este estudio muestran que el periodo universitario es clave para los estudiantes en relación con el establecimiento de patrones de consumo de alcohol que pueden perdurar hasta la edad adulta.

Se observó una alta persistencia del consumo problemático de alcohol (6 de cada diez casos), como se ha reportado en otros estudios, mientras que los casos incidentes fueron del 18% en el seguimiento.

"Nuestros resultados podrían constituir un recurso útil para informar el desarrollo de intervenciones preventivas contra el desarrollo de patrones problemáticos" Autores del estudio publicado en la revista International Journal of Mental Health and Addiction

Conclusiones

Vivir fuera del hogar, tener una salud mental deficiente y ser consumidor de otras sustancias como el tabaco al inicio de la universidad fueron factores de riesgo para el desarrollo del riesgo de consumo problemático, mientras que no se observaron diferencias entre sexos.

Para mitigar los riesgos asociados al consumo de alcohol es crucial implementar programas de prevención específicos durante los primeros años de la universidad, o incluso antes, según proponen los autores del estudio en sus conclusiones. "Estas intervenciones deben actuar no solo sobre la frecuencia de consumo, sino también sobre los patrones de consumo excesivo y problemático, previniendo el establecimiento de la dependencia del alcohol en la edad adulta y sus comorbilidades. Por tanto, nuestros resultados podrían constituir un recurso útil para informar el desarrollo de intervenciones preventivas contra el desarrollo de patrones problemáticos de consumo de alcohol y, en consecuencia, reducir la carga y el impacto del abuso de alcohol entre los universitarios".