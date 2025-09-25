PP y Vox confirman la bajada del IBI en Alicante: 3 millones menos de ingresos para ahorrar 4 euros por recibo

En la sesión plenaria de este jueves, el Ayuntamiento de Alicante ha aprobado inicialmente el expediente de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles. Una iniciativa con la que se pretende aplicar una nueva rebaja en el recibo, tras la disminución del 5 % que se ejecutó en 2019. En la práctica, la medida pactada por el PP y Vox supondrá que las arcas municipales ingresen 1,1 millones de euros menos al año. A cambio, los alicantinos ahorrarán entre 3 y 4 euros por recibo.

La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, ha defendido el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones para reducir la recaudación en un total de 3,3 millones de euros. La edil popular ha pedido a la oposición "que reflexione y vote en beneficio de los alicantinos". Desde EU-Podemos, Manolo Copé ha tildado la rebaja de "injusta" al ser lineal y afectar a todos los contribuyentes por igual en vez de "bonificar a las familias y penalizar a los grandes tenedores que tengan viviendas vacías". En Compromís, Rafa Mas, ha solicitado al PP que "se siente a negociar con todos los grupos, no solo con Vox", justo antes de protagonizar el primer rifirrafe con el alcalde. Después de que Mas cargase contra Beldjilali por haber sido en el pasado dama de honor de la Bellea del Foc, el regidor alicantino le ha dado un toque de atención: "Eh, eh, eh, tranquilito", ha advertido Barcala al valencianista.

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, ha celebrado que los vecinos "ahorrarán 3 millones de euros" y ha avanzado que su formación apoyará cualquier bajada de impuestos que se proponga en Alicante. Además, ha agradecido al gobierno local su "talante negociador", con un recado incluido. Ortolá ha recordado el "precio" que ha tenido que pagar el PP por las negociaciones del plan de ajuste: la salida del exconcejal Toni Gallego.

Mientras, desde el PSOE, Silvia Castell ha reprochado a Barcala que "ha decidido ser el alcalde de unos pocos" lo que, según la socialista, "tarde o temprano, pasa factura". La edil ha exigido al dirigente popular que "deje de mirar para otro lado mientras muchas familias se van de Alicante porque aquí no pueden vivir". Finalmente, y tras rechazar dos enmiendas del grupo socialista, la propuesta ha salido adelante con el voto favorable del PP y Vox, frente a la negativa de la izquierda.

Entre las propuestas que planteaban los progresistas y que han sido tumbadas por la derecha se incluía que el descuento fuese superior para las VPO y que el importe del impuesto se incrementase a pisos vacíos de grandes tenedores, para incentivar su salid al mercado del alquiler.