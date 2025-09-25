Más protestas por el calor en las aulas de Alicante: "Sin ventilación no hay educación"

El calor en las aulas ha vuelto a sacar a la calle a la comunidad educativa en Alicante. "Queremos aulas, no saunas" y "Sin ventilación no hay educación" han sido los lemas que han marcado este jueves una nueva protesta para exigir a la Conselleria de Educación aparatos de aire acondicionado en los colegios e institutos donde se han superado los 32 grados en las primeras semanas del curso. Conscientes de que esta reivindicación no puede cumplirse de forma inmediata, han planteado otras alternativas como reducir el horario de las clases para salir antes.

"Queremos que se pongan medidas, que no se olviden cuando en junio vuelva el calor ni tampoco en septiembre cuando probablemente sea peor", afirmó Álvaro Castaños, profesor del IES Cabo de la Huerta y portavoz de la plataforma Espacio Digno para Aprender, que representa a las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ampas) de los siete colegios y tres institutos del Cabo de la Huerta, Playa de San Juan y Albufereta.

Unas cuarenta familias representantes de los diez centros educativos de la zona de la costa, así como por alumnado del IES Cabo de la Huerta, miembros de Comisiones Obreras y del STEPV han secundado la movilización.

"Esto ya se sabía que iba a ocurrir, el curso pasado ya presentamos a la Dirección Territorial de Educación medidas, y ha pasado un año y estamos peor", lamentó el profesor, además de advertir de que en este instituto también se han registrado mareos este mes porque a las 8.30 horas ya se superaban los 27 grados en las aulas, el límite que marca la normativa. Una situación que se agrava en las horas centrales del día cuando el mercurio se ha acercado a los 35 grados. "Familias han mandado escritos a la Inspección Educativa ante la situación que estamos viviendo y que es inaguantable", apuntó Castaños.

Profesores y familias del IES Cabo de la Huerta y de los centros educativos de la zona, en la protesta por el calor / Alex Domínguez

Salir una hora antes

Según el portavoz de la plataforma, desde algunos centros se ha pedido a Educación, por unanimidad por el consejo escolar, un horario especial en septiembre y junio para evitar la hora de 2 a 3, que es la más calurosa, lo que implica reducir un poco cada clase para terminar una hora antes. Sin embargo, no han obtenido respuesta. Esta medida también ha sido planteada por parte de la Asociación de Directores de Secundaria de la Comunidad Valenciana (Adies- PV).

La lipotimia sufrida por una alumna del IES Miguel Hernández de Alicante la pasada semana encendió al alumnado y al profesorado hasta el punto de convocar una protesta multitudinaria este lunes. A partir de ahí, la Plataforma en Defensa de la Educación Pública hizo un llamamiento para colgar pancartas y realizar concentraciones en los centros educativos. Como ejemplo, este viernes, la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del colegio Joaquín Sorolla se movilizará a las puertas del centro a las 8,45 horas. Para este sábado, la plataforma ha convocado una concentración conjunta (a las 12 horas) frente al Ayuntamiento de Alicante.