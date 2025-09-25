La respuesta de Educación a la subida de sueldo de los profesores

La Conselleria de Educación ha fiado la subida salarial de los profesores a la financiación del Gobierno central. Los sindicatos han exigido casi medio millón de euros más al año de presupuesto para poder subir el sueldo a 70.000 docentes y salir de la cola de los peor pagados del país. Una cantidad que sale a una media de poco más de 500 euros (brutos) de subida mensual por docente en 14 pagas. La evasiva que ha dado el departamento de José Antonio Rovira a los representantes del profesorado ha tenido como respuesta el anuncio de nuevas movilizaciones.

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, que se ha reunido con los sindicatos este jueves, ha asegurado que hay "disposición a negociar una subida salarial a los docentes de la Comunidad Valenciana si logramos un nuevo modelo de financiación autonómica”. El representante ha dejado en manos de que el Gobierno central mejore la aportación a la Comunidad Valenciana para " trabajar para subir el sueldo de nuestros docentes, como ya se hizo en 2007" y ha recriminado al Gobierno del Botànic "no haberlo hecho, ni haber dado prioridad ni hacer una sola mejora salarial en ocho años”.

Asimimismo, el secretario autonómico se ha escudado en que la Comunidad “está a la cola en financiación autonómica y con escasos recursos es complicado avanzar" pero ha asegurado que "con financiación se pueden abordar mejoras".

Si el Gobierno de España mejora la financiación de nuestra Comunitat, trabajaremos para subir el sueldo de nuestros docentes, como ya se hizo en 2007 Daniel McEvoy — Secretario autonómico de Educación

Presión sindical

Por su parte, los sindicatos STEPV, CCOO y UGT han presentado un documento conjunto para incluir en la negociación mejoras salariales y de condiciones laborales (reducción de ratios, de burocracia, plantillas docentes, mejora de infraestructuras), así como la derogación de la Ley de Libertad Educativa.

Sin embargo, han afeado que el secretario autonómico de Educación, en su turno de respuesta, "no ha contestado a las propuestas sindicales de abrir una negociación sobre los temas planteados, hasta que la presión sindical le ha forzado a responder".

Es más, desde el STEPV han lamentado que las respuestas del responsable de Educación "han puesto de manifiesto el desprecio hacia el conjunto del profesorado y, explícitamente, hacia los equipos directivos, a los que ha acusado de tener un horario muy amplio para gestionar la burocracia"..

Con ello, los sindicatos han entendido que la conselleria "no tiene ningún interés" en negociar las propuestas sindicales y, por tanto, han anunciado un proceso de movilizaciones que se anunciarán este viernes.

Los salarios de los docentes de Alicante, a la cola del país La diferencia de lo que cobra de más al mes el profesorado de otras autonomías va desde los 71 a los 848 euros brutos mensuales. En concreto, en el caso de los maestros y maestras del cuerpo A2, la retribución en la Comunidad Valenciana es de 2.419 euros brutos, mientras que en Euskadi asciende a 2.862,93 euros (443,93 euros más), en Ceuta y Melilla a 2.993,79 euros (574,79 euros más), en Canarias a 2.679,71 euros (260,71 euros más), en Baleares a 2.632,59 euros (213,59 euros más), en Castilla-La Mancha a 2.581,68 euros (162,68 euros más), en Cantabria a 2.580,49 euros (161,49 euros más), en Andalucía a 2.550,43 euros (131,43 euros más), en la Comunidad de Madrid a 2.503,78 euros (84,78 euros más), en la Región de Murcia a 2.547,12 euros (128,12 euros más), y en Galicia a 2.546,96 euros (127,96 euros más). En Extremadura, con 2.416,44 euros, ya cobran menos que en la Comunidad Valenciana, aunque por un margen muy reducido. En el caso del profesorado de Secundaria y otros cuerpos del grupo A1, según el estudio de UGT, los docentes alicantinos perciben 2.734,03 euros brutos mensuales, muy por debajo de los 3.582,02 euros de Ceuta y Melilla (847,99 euros más), de los 3.302,58 euros del profesorado vasco (568,55 euros más), de los 2.960,15 euros en Canarias (226,12 euros más), de los 2.960,44 euros en Baleares (226,41 euros más), de los 2.898,04 euros en Cantabria (164,01 euros más), de los 2.883,84 euros en Navarra (149,81 euros más), de los 2.882,25 euros en Andalucía (148,22 euros más), de los 2.878,85 euros en Murcia (144,82 euros más), de los 2.871,99 euros en Galicia (137,96 euros más), de los 2.855,66 euros en Castilla-La Mancha (121,63 euros más), de los 2.855,68 euros en Madrid (121,65 euros más) y de los 2.805,53 euros en Cataluña (71,50 euros más).

Calor y falta de profesores

La subida salarial fue uno de los puntos tratados en este encuentro junto al control de las temperaturas en los centros educativos. Daniel McEvoy incidió en la voluntad de la Conselleria de Educación “en mejorar el confort térmico de estos edificios a través de un plan, así como un plan de diagnóstico previo que sirva de base para adoptar las medidas de cada centro”.

Asimismo, en la Junta de Portavoces, Daniel McEvoy remarcó que las vacantes y reducciones de jornada de los docentes de la Comunitat Valenciana “están cubiertas al 100 %" y ha asegurado que les "extraña que haya tanta movilización y críticas cuando se está dando la misma situación que en años anteriores. Desde la Conselleria seguimos trabajando por garantizar la estabilidad de todos los docentes”.

Por último, entre otros temas, el secretario autonómico informó de que se está elaborando un plan de emergencias ante fenómenos meteorológicos adversos, que será presentado en mesa sectorial el próximo mes.