Sanidad defiende que los objetivos del nuevo modelo de productividad de los médicos son "totalmente factibles"

La directora general de Atención Primaria, Eva Suárez, ha asegurado que el objetivo principal del nuevo modelo de productividad para el personal es el paciente, "algo en lo que todos deberíamos coincidir y desde luego desde la conselleria por y para ellos estamos dedicados día a día”.

Para Eva Suárez “no debería sorprender a nadie que desde la Administración se vele por la mejora de la salud de los pacientes mediante el incremento de la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema, apostando por un modelo que pretende diferenciar a los profesionales reconociendo su esfuerzo por mejorar la asistencia”.

“Todo ello se puede lograr consiguiendo unos objetivos que son totalmente factibles cumpliendo unos indicadores perfectamente alcanzables, puesto que están basados en parámetros marcados por guías internacionales y por el propio Ministerio de Sanidad”, ha remarcado.

La representante de la Conselleria de Sanidad recuerda que la Comunidad Valenciana está muy por debajo en el indicador sobre medicamentos genéricos y biosimilares

Control de los diabéticos

La directora general ha puesto como ejemplo que uno de los indicadores sea que el 70 % de los pacientes con diabetes tengan situado el nivel de hemoglobina inferior al 7 %, “cuando en la guía del Ministerio el porcentaje se eleva al 100 %, al considerarlo como meta estándar, es decir para todos”, ha puntualizado.

Así, Eva Suárez ha señalado: “No nos inventamos nada, cualquiera lo puede comprobar consultando la Guía de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud, o las guías internacionales la ADA Standars of Care, EASD-ADA Consensus Report o la IDF Clinical Practice Recommendations, por poner algunos ejemplos”. “Aun así hay que tener en cuenta que este no es uno de los indicadores llave, que son los de cumplimiento imprescindible para percibir la productividad”, ha matizado.

Un modelo insuficiente La directora general ha recordado que este nuevo sistema de productividad se ha puesto en marcha “tras la evidencia de que el actual modelo variable fuera de la jornada ordinaria es insuficiente, por lo que lo reforzamos con una serie de incentivos basados en resultados, calidad y eficiencia y que se implanta en todas las categorías profesionales, lo que garantiza la equidad entre todo el personal participante”.

Medicamentos genéricos

La responsable de Atención Primaria de la Conselleria de Sanidad también se ha referido al indicador sobre medicamentos genéricos y biosimilares y ha explicado que “la Comunidad Valenciana no está cumpliendo en estos momentos con los límites que establece el Gobierno central para la prescripción de estos fármacos”.

En concreto, el Gobierno central insta a que tomen medidas aquellas comunidades autónomas que presenten una cuota de uso de medicamentos genéricos en receta médica por debajo del 50 % y una cuota de uso de medicamentos biosimilares en el ámbito hospitalario por debajo del 90 %, situándose estos porcentajes en el caso de la Comunidad en un 39 % y en un 77,8 %, respectivamente.

Búsqueda de la excelencia

Por todo ello, Eva Suárez considera que “nadie puede rasgarse las vestiduras si desde la Conselleria de Sanidad lo que pretendemos es incentivar a los profesionales mediante unos indicadores que buscan lograr la excelencia de la asistencia sanitaria. Es decir, prestar la mejor sanidad a nuestros pacientes que es a los que nos debemos todo el Sistema Sanitario de la Comunidad Valenciana, sin excepción”.

Los coordinadores de los departamentos de salud disponen hasta el día 30 de septiembre para presentar alegaciones, algunas de ellas ya se han recibido en la Conselleria, y todas ellas se analizarán atendiendo a las circunstancias concretas de cada centro sanitario.