El tiempo en Alicante: suben las temperaturas máximas mientras las noches siguen refrescando

El tiempo en Alicante mantiene el ambiente otoñal, pero con matices. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para hoy cielos con intervalos nubosos en toda la provincia y una baja probabilidad de precipitaciones débiles en el norte durante la tarde. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, salvo descensos puntuales en zonas de interior, mientras que las máximas registrarán un ligero ascenso en la mitad norte respecto a la jornada anterior.

En cuanto al viento, soplará flojo y de dirección variable a primeras y últimas horas del día, con tendencia a componente este durante la tarde.

El sistema de vigilancia de temperaturas extremas de la Comunitat Valenciana confirma que todavía persisten noches tropicales en La Vila Joiosa, El Campello y Torrevieja, donde las mínimas no bajan de los 20 grados, en contraste con el refresco nocturno del interior.

El tiempo en Alicante

La capital alicantina amanece con cielos despejados y ambiente más estable que en la jornada anterior, cuando predominaban las nubes bajas. Las máximas alcanzarán hoy los 27 °C, uno o dos grados más que ayer, mientras que las mínimas se quedarán en 18 °C, prácticamente sin cambios.

El viento soplará flojo del este durante la mañana y primeras horas de la tarde, rolando a norte al final del día con velocidades de 10 a 15 km/h. Con estos valores, Alicante encara una jornada soleada, de temperaturas agradables de día y noches que continúan frescas, aunque cada vez más alejadas del verano.

El tiempo en Elche

Elche vivirá una jornada marcada por los cielos poco nubosos durante el día y despejados al caer la tarde. Las temperaturas máximas alcanzarán los 27 °C, uno o dos grados más que ayer, mientras que la mínima se situará en 16 °C, con un ligero descenso respecto a la noche anterior.

El viento soplará flojo de componente este, con rachas de unos 15 km/h, para girar a norte hacia la noche. La ciudad sigue alejándose poco a poco del calor estival: aunque el día mantiene un ambiente cálido, las noches empiezan a refrescar y dejan atrás definitivamente la sensación de verano.

El tiempo en Benidorm

Benidorm comienza el día con cielos poco nubosos que se mantendrán hasta la tarde, para terminar con un ambiente despejado al anochecer. Las temperaturas oscilarán entre los 25 °C de máxima y los 18 °C de mínima, valores muy similares a los de ayer, lo que confirma la estabilidad de su particular microclima.

El viento será flojo de componente este por la mañana y mediodía, con rachas de hasta 15 km/h, para girar a noroeste al final de la jornada. La ciudad turística mantiene noches suaves, pero cada vez más frescas en comparación con las tropicales que dominaban a comienzos de semana.

El tiempo en Elda

En Elda predominarán los cielos poco nubosos a primeras horas, que darán paso a una jornada despejada desde el mediodía hasta la noche. El termómetro alcanzará los 26 °C de máxima, dos grados más que ayer, mientras que la mínima bajará hasta los 12 °C, uno de los valores más bajos de la provincia y un claro síntoma del avance otoñal.

El viento será prácticamente en calma durante la mañana y la noche, con rachas moderadas del sureste alrededor de 20 km/h en las horas centrales. Las noches se vuelven cada vez más frescas en la comarca del Vinalopó, donde ya empieza a ser necesario el abrigo ligero.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja afronta otra jornada de cielos poco nubosos y ambiente estable, con máximas de 26 °C, prácticamente idénticas a las de ayer. La mínima se quedará en 20 °C, lo que asegura una nueva noche tropical, en línea con los datos del sistema de vigilancia de temperaturas extremas.

El viento soplará moderado de componente este por la mañana, con rachas de hasta 20 km/h, e irá amainando hacia la tarde para girar a noroeste en las últimas horas. La humedad marina sigue marcando el ritmo de la costa sur, que resiste al frescor otoñal que ya domina en el interior.

El tiempo en Orihuela

Orihuela amanecerá con cielos nubosos, que darán paso a un mediodía poco nuboso y una tarde despejada. El termómetro subirá hasta los 28 °C de máxima, dos grados más que ayer, mientras que la mínima se quedará en 18 °C, ligeramente superior a la de la jornada anterior.

El viento soplará flojo del este y sureste durante el día, con rachas de hasta 15 km/h, para girar a noroeste al anochecer. Aunque las máximas recuerdan todavía al final del verano, el refresco nocturno mantiene a raya las noches tropicales en la Vega Baja.

El tiempo en Alcoy

El frescor otoñal se consolida en Alcoy. La jornada estará marcada por cielos poco nubosos durante el día y despejados al anochecer. Las máximas se situarán en 24 °C, igual que ayer, mientras que las mínimas volverán a descender hasta los 12 °C, confirmando a la ciudad de la montaña como uno de los puntos más fríos de la provincia.

El viento soplará flojo del norte a primeras horas, girando a sur en el tramo central del día con rachas de unos 15 km/h, y quedará en calma por la noche. Con estas temperaturas, las noches en Alcoy ya exigen abrigo ligero.

El tiempo en Dénia

Dénia disfrutará de una jornada mayoritariamente despejada, con cielos limpios por la mañana y mediodía, y algunos intervalos nubosos al final del día. Las temperaturas oscilarán entre los 26 °C de máxima, muy similares a ayer, y los 18 °C de mínima, que repiten valores y mantienen a la localidad fuera de la noche tropical.

El viento soplará flojo del noreste a primeras horas, girando a sureste en la franja central y a sur por la noche, con rachas entre 5 y 10 km/h. Con este ambiente, Dénia sigue mostrando un inicio de otoño suave y agradable, acompañado de noches frescas pero cómodas.