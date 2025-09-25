La Universidad de Alicante lidera la salud pública en España

La vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social de la Universidad de Alicante, Carmen Vives, ha sido elegida vicepresidenta de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) en el transcurso de la Asamblea General celebrada el 19 de septiembre en la Escuela de Salud Pública de Menorca.

En la misma sesión fue nombrado presidente Manuel Herrera Artiles.

Vicedecana

Catedrática de Universidad en el área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la UA desde 2018, Vives cuenta con una amplia trayectoria académica e investigadora.

Doctora y licenciada en Sociología, además de máster en Salud Pública, ha ocupado diferentes cargos de gestión en la institución alicantina, entre ellos el de vicedecana de Investigación, Posgrado e Internacionalización de la Facultad de Ciencias de la Salud (2016-2021) y directora del Secretariado de Igualdad (2021-2024). Desde diciembre de 2024 es vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social.

En el ámbito científico, ha sido tesorera, vicepresidenta y presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) entre 2012 y 2018, y es miembro del CIBER de Epidemiología y Salud Pública desde su creación. Ha dirigido más de una treintena de proyectos financiados en convocatorias nacionales y europeas, con una producción científica que supera las doscientas publicaciones y está reconocida con tres sexenios de investigación y uno de transferencia.

Pilar Cortés

Desigualdades sociales

Su trabajo se centra en el estudio de las desigualdades sociales en salud por género, estatus migratorio, etnia o edad, con especial atención al análisis de la violencia de género desde la perspectiva de la salud pública. En 2019, fue investida doctora honoris causa por la Facultad de Medicina de la Universidad de Umeå (Suecia).

Con la incorporación de Carmen Vives a la vicepresidencia, la Universidad de Alicante fortalece su presencia en una de las entidades de referencia de la salud pública en España, integrada por cerca de 4.000 profesionales de diez sociedades científicas.

Entre los retos inmediatos de SESPAS destacan el impulso a la recién aprobada Ley de la Agencia Estatal de Salud Pública y la organización en Bilbao, en 2026, del XIX Congreso Europeo de Salud Pública.