Alicante anuncia más Policía de barrio: estas son las zonas que vigilan

El Ayuntamiento de Alicante confía en reforzar la Policía de barrio con agentes interinos. En concreto, el gobierno local de Luis Barcala espera incorporar una quincena de efectivos interinos (en una fecha aún por concretar) para destinarlos a este servicio.

Así lo confirmó este jueves el concejal de Seguridad, Julio Calero, en una respuesta plenaria a la pregunta planteada el mes pasado por el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas. Calero señaló que "en cuanto el Ivaspe dé luz verde" el Ayuntamiento pretende cerrar "la incorporación de interinos".

Agentes y barrios

Concretamente, el comisario en excedencia apuntó que la cifra alcanzará "al menos a 16", aunque el objetivo es llegar a la treintena. El edil popular añadió que el servicio cuenta además con cuatro agentes distribuidos en el control de la Limpieza y de los Servicios Sociales que dependen igualmente de la unidad de Barrios.

Respecto a los barrios que son vigilados por estos agentes, Calero indicó que, en el turno de la mañana, se actúa en La Florida, Ciudad de Asís, Benalúa, Alipark, San Blas, Santo Domingo, Carolinas, El Pla, La Albufereta, El Cabo de la Huerta, San Gabriel, Babel, Playa de San Juan, el PAU 1, el PAU 2 y Villafranqueza. En la misma línea, concretó que el turno de tarde controla La Florida, Ciudad de Asís, Carolinas, El Pla, Virgen del Remedio, la zona del parque Lo Morant, Los Ángeles, Rabasa, San Agustín, San Gabriel, Babel, Playa de San Juan, el PAU 1, el PAU 2 y Villafranqueza.