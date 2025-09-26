Alicante se queda sin servicio de Cercanías con Elche y Murcia los dos próximos fines de semana

Renfe ha anunciado que, debido a las obras de renovación de la línea de Cercanías entre San Gabriel y Torrellano, el servicio de trenes entre Alicante y Murcia permanecerá suspendido durante los fines de semana del 27 y 28 de septiembre y del 4 y 5 de octubre. A fin de garantizar la movilidad de los viajeros afectados, la compañía ofrecerá un plan de transporte alternativo por carretera, poniendo a disposición 340 servicios de autobuses.

Durante estos dos fines de semana, se programarán un total de 170 autobuses diarios, lo que sumará 18.700 plazas para los viajeros de Cercanías y Media Distancia que realizan el trayecto entre Alicante y Torrellano. Estos servicios cubrirán la ruta entre las estaciones de Alicante Término y Torrellano en ambos sentidos, para asegurar la continuidad del viaje de los pasajeros.

Adicionalmente, Renfe ha informado que los servicios de Larga Distancia también se verán afectados. El Intercity València-Cartagena no circulará en ninguno de los dos sentidos durante los días 27 y 28 de septiembre, así como el 4 y 5 de octubre.

Renovación

Las obras de renovación de la vía afectarán únicamente a los servicios de Cercanías y Media Distancia en los tramos entre San Gabriel y Torrellano, y entre Elche Parque y Crevillent. Los trenes de larga distancia no se verán afectados por este corte en el servicio. Renfe ha reforzado los canales de comunicación, mediante megafonía y cartelería en estaciones, para mantener a los viajeros informados sobre este plan alternativo.

Esta infraestructura ferroviaria está de actualidad, dentro del proyecto para desmantelar las vías de la costa en el sur de Alicante, un plan que lleva tiempo en discusión debido a la petición de los vecinos de la zona. El Ministerio de Transportes, encabezado por Óscar Puente, ha acelerado el proyecto para la retirada de las vías en los barrios de San Gabriel y Agua Amarga. Esta acción forma parte de la segunda fase de la Variante de Torrellano, que también busca habilitar una nueva conexión ferroviaria entre Alicante y Murcia, pasando por el aeropuerto Miguel Hernández y Elche. En este contexto, el Ministerio ha anunciado la licitación de la redacción de los proyectos de esta fase por un valor de 6,3 millones de euros. El proceso sigue su curso mientras se tramita la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), cuya aprobación es crucial para continuar con la ejecución del plan.