Alicante reactiva la rehabilitación de 264 viviendas en Virgen del Remedio tras quedar desierto el concurso inicial

El plan de rehabilitación de 264 viviendas en el barrio alicantino de Virgen del Remedio ha vivido en las últimas semanas varios giros inesperados. El pasado día 15 se conoció que la licitación quedó desierta después de que ninguna empresa presentara ofertas para ejecutar los trabajos, valorados en 6.894.590 euros. Al día siguiente, el vicealcalde, Manuel Villar, admitía que la situación obligaba a recurrir a un procedimiento extraordinario para no perder la oportunidad de llevar adelante la intervención.

Ese paso se ha materializado este viernes. En sesión extraordinaria, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado la convocatoria de un procedimiento negociado sin publicidad para adjudicar por lotes las obras de rehabilitación, manteniendo exactamente el mismo presupuesto de salida. Se trata de una herramienta prevista en la Ley de Contratos del Sector Público para casos en los que, como ha sucedido, un concurso abierto queda sin licitadores.

La diferencia entre ambos procesos radica en que el procedimiento abierto permite que cualquier empresa interesada presente su oferta, sin negociación posterior con la administración, garantizando la libre concurrencia y la transparencia. En cambio, el procedimiento negociado sin publicidad restringe la participación a empresas invitadas por la propia administración y permite negociar con ellas las condiciones del contrato. Se trata de un mecanismo excepcional que agiliza los plazos y asegura la adjudicación, pero que mantiene los requisitos de legalidad y control.

Siete bloques

El proyecto contempla la intervención en siete bloques con 22 portales y un total de 264 viviendas cuyas comunidades de propietarios se han adherido al Plan de Barrios. La actuación prevé mejoras de eficiencia energética, conservación y mantenimiento, salubridad y seguridad, actualización de instalaciones, accesibilidad —incluida la instalación de ascensores en varios edificios— y renovación de la imagen urbana.

El contrato se divide en cuatro lotes, con importes que oscilan entre 1,59 y 1,89 millones de euros cada uno, que suman los casi siete millones ya presupuestados. La fecha límite para ejecutar las obras sigue marcada por las exigencias de los fondos europeos Next Generation, que cofinancian la intervención junto al Ministerio de Vivienda, la Generalitat y el propio Ayuntamiento.

Reurbanización en marcha

En paralelo a este proyecto, la Junta de Gobierno aprobó recientemente la clasificación de ofertas para reurbanizar el entorno de las avenidas Pintor Gastón Castelló y Pino Santo, así como de las calles Villa de Chiva y Ávila. La mercantil Pavasal ha resultado la mejor posicionada con una propuesta de 3,62 millones de euros frente a un presupuesto inicial de 4,55 millones.

El plan de reurbanización incluye la creación de dos supermanzanas de prioridad peatonal, la reorganización del aparcamiento, ampliación de aceras, instalación de nuevo mobiliario urbano y alumbrado led, además de la incorporación de arbolado, áreas de refugio climático y zonas de juego e instalaciones deportivas al aire libre.

Ambos proyectos —rehabilitación de viviendas y reurbanización de calles— suman más de 10 millones de inversión en Virgen del Remedio y configuran la mayor operación de regeneración urbana en el barrio en décadas.