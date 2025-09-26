Los asentamientos ilegales en los PAU 1 y 2 y Rabasa resisten al desalojo de Barcala

Persistencia pese al desalojo. Los asentamientos de personas sin hogar en los barrios PAU 1 y 2 y Rabasa continúan activos pese al intento de desalojo realizado por el Ayuntamiento de Alicante hace una semana. El pasado miércoles 17 de septiembre, la Policía Local desplegó un dispositivo especial para retirar acampadas ilegales en distintos puntos de la ciudad, en coordinación con los servicios municipales de Limpieza y de Servicios Sociales.

La actuación respondía, según el concejal de Seguridad Ciudadana, Julio Calero, a las numerosas quejas vecinales y de centros educativos próximos, y según estimaciones policiales, la intervención afectó a unos treinta residentes de los tres asentamientos. "Llevamos tiempo enviando a la Policía Local para decirles que no pueden estar aquí. La acampada está prohibida y no pueden continuar en estas circunstancias", señaló Calero tras el operativo de desalojo.

Casi diez días después de estas actuaciones, que pretendían erradicar los asentamientos ilegales en estos barrios, la mayoría de las tiendas permanecen en los mismos lugares, mientras que algunos nuevos llegan a instalarse en la zona. Los residentes de los propios asentamientos reconocen que algunos grupos se desplazaron tras las amenazas hacia áreas más alejadas, cercanas al cuartel militar de Rabasa, pero la mayoría sigue en sus ubicaciones habituales y muchos viven desde entonces con incertidumbre, temiendo que sus pertenencias desaparezcan mientras no están.

Resistencia a marchar

Tras el intento de desalojo, los residentes aseguran que no han vuelto a recibir advertencias. Nicolás, que lleva años viviendo en la zona, explica que la mayoría resiste en el mismo lugar. "Algunos se han comenzado a moverse estos días, pero tampoco muy lejos, solo monte para adentro. En esta zona siempre somos los mismos, somos tranquilos, hay parejas y grupos de gente joven y convivimos todos muy bien", señala. Nicolás añade que lleva casi siete años viviendo en la zona y que muchas personas llegaron hace tan solo unos meses desplazadas de otros barrios: "Empezó a venir gente porque la policía iba echando de otras zonas, como del entorno del albergue y acabaron viniendo desplazados aquí".

Sin embargo, la incertidumbre es una constante entre los residentes en la zona. "Llegaron con los camiones, hicieron el paripé y no se llevaron nada. Le dijeron a algunas personas que se fuera, pero los camiones de limpieza nunca retiraron nada", afirma Joaquín, otra de las personas que vive en estos asentamientos ilegales. "Te echan de un lado para otro, un día algunos perderemos el trabajo por miedo a que al volver hayan tirado nuestras cosas. Los que estamos aquí no damos problemas, somos gente tranquila y ahora vivimos con incertidumbre", explica.

Nuevas llegadas

En los últimos días también se han instalado personas por primera vez. Es el caso de Milu y sus tres amigos, jóvenes argelinos que llevan menos de tres meses en Alicante y aún no cuentan con ayuda ni hogar. "No tenemos un sitio donde dormir, no tenemos casa . Llegamos de Argelia hace solo dos meses, estamos esperando el permiso de trabajo y buscando empleo. Aquí tenemos agua, algo de comida y hemos puesto una sombra para poder descansar. La vida es difícil, pero mientras no tengamos problemas con la policía ni con los vecinos, estamos tranquilos", señala Milu.

Junto a sus tiendas se encuentra Bassam, una persona que lleva casi un año viviendo en este asentamiento, y que añade que la incertidumbre y el miedo condicionan sus días. "Estamos cansados, algunos se están llevando las cosas por miedo, para que no nos vean los vecinos. Se han ido donde está el cuartel. Aquí no acumulamos basura y solemos estar muy tranquilos, vivimos en comunidad”, señala. Sobre su perspectiva a futuro, reconoce que "antes veía un futuro, pero después de todo lo que está pasando, no veo más allá del día".

Un futuro incierto

El pasado jueves , durante el pleno municipal, se aprobó una declaración institucional presentada por Vox y respaldada por el PP, que propone crear una mesa de trabajo para coordinar a todas las administraciones en busca de soluciones a la proliferación de personas viviendo en espacios públicos. Asociaciones vecinales del PAU 1, PAU 2, Rabasa y entorno de Séneca aseguraron en sus intervenciones que la atención del Ayuntamiento sigue siendo insuficiente: "Los vecinos seguimos esperando medidas efectivas", señalaron.

El concejal de Seguridad, Julio Calero, volvió a defender en su intervención las actuaciones del Consistorio y anunció su voto favorable a la propuesta, que salió adelante con los votos de PP y Vox. Mientras tanto, los asentamientos continúan presentes, cada vez más ocultos, en las zonas próximas a los PAU 1, PAU 2 y Rabasa, resistiendo pese a los anuncios y los intentos de desalojo.