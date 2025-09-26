Los dentistas de Alicante "muerden" el futuro: intercambio de lo último en Odontología

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Alicante (COEA) clausura este fin de semana la conmemoración de su 25 aniversario con un evento formativo sin precedentes, en el que participarán el mismo número de ponentes que años cumple la organización colegial y que reunirá a unos 200 profesionales y estudiantes entre los asistentes. Todos ellos, dentistas de la provincia que compartirán con sus compañeros de Odontología las últimas novedades técnicas y científicas de la profesión.

A su vez, este foro de debate profesional contará además con un curso internacional exclusivo, que será impartido por el doctor Mauricio Peña Castillo, referente mundial en odontología biomimética.

El V Ágora Dental de la provincia de Alicante se convierte en el Congreso del 25 Aniversario del COEA y se celebrará entre este viernes y el sábado 27 de septiembre en las instalaciones del Colegio de Médicos de Alicante. La conmemoración de este cuarto de siglo de trayectoria se convierte en mucho más que una efeméride: será una oportunidad de formación intensiva, contacto profesional y celebración institucional para todos los colegiados.

"Alicante no solo forma excelentes clínicos, sino que también cuenta con formadores de primer orden" José Luis Rocamora Valero. — Presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos

Organismo independiente

El Colegio Profesional se fundó el 17 de septiembre de 1999 como organismo independiente, tras su segregación del que tenía su sede central en Valencia y siendo presidente el doctor Pedro Doménech Sanchiz. Por ello, la entidad colegial alicantina ha estado todo el año inmersa en distintas actividades, principalmente formativas, para conmemorar la efeméride.

En la antigua Grecia, el Ágora “era mucho más que una plaza pública: era el corazón de la vida social, el lugar donde se compartían ideas, se debatía, se aprendía y se construía comunidad. Ese espíritu es, precisamente, el que inspira este encuentro: un espacio abierto al diálogo, al intercambio de conocimientos y a la proyección de nuestra profesión hacia el futuro”, resalta el actual presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos, José Luis Rocamora Valero.

Un momento de un encuentro anterior de dentistas y odontólogos de Alicante / INFORMACIÓN

Talento alicantino

"Con esta reunión celebramos una cita científica de primer nivel y también reivindicamos el enorme talento que alberga nuestra provincia. En esta quinta edición contamos con 25 ponentes alicantinos, profesionales de una calidad excepcional, todos de ellos referentes que imparten cursos y conferencias a nivel nacional e internacional, y que demuestran que Alicante no solo forma excelentes clínicos, sino que también cuenta con formadores de primer orden”, añade el presidente. Rocamora asegura además que “el conocimiento que compartimos hoy se traduce en una odontología más innovadora, más ética y más cercana a nuestros pacientes”.

El V Ágora Dental “nos invita a mirar hacia adelante, a seguir construyendo juntos una odontología de excelencia, con proyección internacional y que siempre pone, primero que todo, la salud de nuestros pacientes”.

Programa del congreso que se celebra este fin de semana / INFORMACIÓN

Doble eje formativo

El congreso se estructura en dos grandes bloques complementarios. Por un lado está los 25 ponentes alicantinos, que abordarán temas clave de la práctica clínica, la gestión y la innovación. Las sesiones se repartirán entre dos salas, con presentaciones desde la tarde del viernes hasta el sábado por la noche.

Por otro, destaca el curso internacional con el doctor Mauricio Peña, que expondrá la "BiomimÉTICA en Odontología", un formato teórico-práctico donde se explora un enfoque progresivo para restauraciones dentales, desde lo más simple hasta lo más complejo, una herramienta transformadora para los odontólogos para elevar la calidad asistencial al paciente.