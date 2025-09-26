DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

En Directo
Lydia Ferrándiz
Grafitis, escombros y asentamientos: el panteón de los Guijarro, en riesgo
El monumento del siglo XIX ubicado en Villafranqueza se encuentra rodeado de tejas caídas, grafitis y asentamientos
J. R. Esquinas
El gesto heroico de un joven marroquí en Elche que evitó una tragedia
La Policía Local condecorará el domingo en el acto del patrón a Marouane, de 21 años, quien evitó que un hombre peruano se suicidase este verano desde un puente de la ciudad
V. L. Deltell
La joya roja de Elche busca conquistar el mundo en la feria internacional de la fruta de Madrid
La Denominación de Origen Protegida de la Granada Mollar ilicitana viaja a Fruit Attraction, donde también se presentará dátiles de la ciudad, para buscar nuevos mercados
A. Fajardo
Un colegio de Alicante embajador del Parlamento Europeo
El Colegio Diocesano San Juan Bautista participa en unas jornadas nacionales para acercar la Unión Europea a las aulas
C. Suena
El tiempo en Alicante: suben las temperaturas máximas mientras las noches siguen refrescando
Aemet prevé intervalos nubosos, mínimas sin cambios y ligera subida de las máximas en la mitad norte de la provincia de Alicante
Lydia Ferrándiz
Alicante se rebela contra el "tasazo" de la basura
Una concentración en la plaza del Ayuntamiento refleja el malestar ciudadano tras la llegada de las primeras cartas que reflejan incrementos que suponen de media triplicar el importe
Alejandro J. Fuentes
Barcala destina 390.000 euros a la oficina "antiaborto" de Alicante por exigencia de Vox
El gobierno municipal del PP impulsa un contrato para externalizar el servicio con atención psicológica y visitas domiciliarias a las familias
David Navarro
César Quintanilla confirma que aspirará a presidir CEV Alicante
El empresario cuenta con el respaldo de la junta directiva de Uepal
M. Alarcón
Obligan a unas ilicitanas a retirar tres sillas que sacan por la tarde para tomar el fresco
La Policía Local identifica a una de las vecinas y fotografía a otros, pese a la amplitud de la calzada, porque otra denuncia que no cabe cuando pasea con su perro
Juanma Vázquez | Jordi Cuenca
Salvador Navarro renuncia a presentarse a las elecciones de la CEV
El mandatario no optará a un tercer mandato y deja vía libre a la candidatura del presidente del metal, Vicente Lafuente
