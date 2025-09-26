La enseñanza pública hará huelga el 20 de noviembre en Alicante

Manifestación el 8 de noviembre en Alicante, Valencia y Castellón y huelga en la enseñanza pública el día 20. Son las medidas anunciadas por los principales sindicatos de educación, tras supeditar la Conselleria de Educación la subida salarial de los profesores a la financiación del Gobierno central y tras la falta de acuerdo para responder con otras reivindicaciones de la comunidad educativa como es reducir el número de alumnos por aula. Las movilizaciones tendrán que ser ratificadas durante las próximas semanas por las asambleas comarcales.

STEPV, CCOO y UGT han presentado un paquete de reivindicaciones con el que exigen al Consell la mejora de las condiciones salariales y laborales del profesorado. Sin embargo, ante la evasiva autonómica han decidido elevar la presión.

Entre las demandas figura la aplicación de subidas retributivas que compensen la pérdida de poder adquisitivo sufrida en los últimos años, dentro del ámbito de competencia autonómica. “El profesorado valenciano es de los peor pagados del Estado”, recuerdan las organizaciones convocantes.

Más demandas

Otra de las prioridades es la recuperación de las plantillas recortadas por el Gobierno autonómico del PP, respecto al refuerzo que pactó el Botànic en funciones con los sindicatos De forma especial, piden una mejora de las condiciones laborales y salariales del profesorado de Formación Profesional y especialistas, que han visto reducidas sus retribuciones de manera significativa.

El documento sindical también reclama una reducción de las ratios de alumnado por aula y de la sobrecarga de trabajo y burocracia que soporta el profesorado. Asimismo, subraya la necesidad de invertir en infraestructuras educativas, con mención particular a los centros afectados por la dana, que todavía arrastran problemas para trabajar con normalidad.

Por otro lado, los sindicatos insisten en la derogación de la conocida como Ley de Libertad Educativa y avanzar en la normalización del valenciano en el sistema educativo.