La Federació d'Especials pide más ayudas al Ayuntamiento de Alicante pero sin un "porcentaje determinado"

La Federació de Fogueres d’Especial vuelve a insistir con el incremento en de la subvención municipal, aunque con matices. La entidad, que agrupa a las comisiones de la máxima categoría, ha emitido un comunicado con el que buscan aclarar su postura y en el que explican que, en lo que el solicitado incremento se refiere, "no exigimos un incremento ni un porcentaje determinado", sino que se aplique "un porcentaje igual para todas las comisiones según el importe que figura en el contrato de cada foguera".

Según recuerdan, el objetivo de la subvención municipal desde su origen fue que las comisiones pudieran plantar hogueras más atractivas, reforzando el papel de los artistas como creadores del principal símbolo de la Fiesta. En la actualidad, denuncian, "las comisiones que plantan en categoría Especial son, desde siempre, las que reciben el porcentaje más bajo del resto de categorías", con casos que oscilan entre el 20 % y el 44 % del gasto dependiendo de la categoría.

La petición se produce una semana después de su última reunión con la Federació de Fogueres para tratar este asunto y en contexto en el que se están organizando las categorías de las hogueras que se plantarán en 2026. La Federació plantea que la ayuda municipal se vincule al importe recogido en el contrato con el artista, de forma que los fondos vayan directamente a sufragar la creación del monumento. "La subvención debe ir exclusivamente en función del presupuesto que cada comisión destina a la foguera, según el contrato firmado por el artista, para que ellos sean los verdaderos beneficiarios y no otros elementos secundarios", remarcan.

Presión creciente

La entidad insiste en que su propuesta fue trasladada a la Federació de Fogueres en la reunión del pasado 18 de septiembre, en la que también se abordó la aplicación del último decreto municipal sobre racós.

Las diez comisiones que hoy integran la Federació de Fogueres d'Especials, a la espera de que en 2026 el número crezca hasta trece, consideran que el sistema actual desincentiva subir de categoría. "De esa manera ninguna comisión se sentirá discriminada, ya que ese criterio en el reparto las igualará a todas, y las animará a subir de categoría y no al contrario", señalan. Con el modelo vigente, la financiación municipal cubre alrededor del 28 % del gasto en Especial, frente al 30 % en Primera y Segunda, y porcentajes aún más elevados en las categorías inferiores, donde llega hasta el 44 % en Sexta.