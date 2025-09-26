Foro Alicante cierra su programación anual con dos nuevas citas en octubre

Foro Alicante, organizado por Prensa Ibérica e INFORMACIÓN, pondrá fin este mes de octubre a su programación de 2025 con la celebración de dos nuevas jornadas que cerrarán un ciclo ya consolidado como una plataforma clave para el análisis y el debate en la provincia.

Entre las sesiones previstas, ya está confirmada la participación de Toni Pérez, presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, que intervendrá a mediados de octubre en un encuentro abierto al público en el restaurante Maestral de Alicante. La otra jornada, pendiente de concretar, será anunciada próximamente.

Un año de grandes debates

Desde su inicio en enero, el Foro Alicante ha reunido a figuras de primer nivel del ámbito institucional, político, económico y académico, con el objetivo de reflexionar sobre los grandes temas que marcan el presente y el futuro de la provincia. A lo largo de sus distintas sesiones, el ciclo ha fomentado un espacio plural de diálogo y análisis, que ha contado con el respaldo de la sociedad civil y el interés constante de los medios.

El primer Foro Alicante de este año arrancó el 29 de enero con la intervención de Amparo Navarro, rectora de la Universidad de Alicante. El 6 de marzo fue el turno del presidente del BBVA, Carlos Torres, mientras que el 11 de abril participó la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. En la última sesión realizada, el 1 de julio, estuvo presente el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España.

Estas jornadas han reflejado la diversidad de voces y enfoques -tanto del panorama local, como a nivel autonómico y nacional-, que han caracterizado al Foro Alicante desde su creación, así como su compromiso con un debate público riguroso, abierto y conectado con los temas de actualidad.

Vocación de continuidad

Con las dos sesiones previstas para octubre, el Foro Alicante pondrá fin a una edición 2025 especialmente activa, en la que se ha reforzado su papel como punto de encuentro entre instituciones, empresas, universidad y ciudadanía. Las jornadas celebradas han servido para acercar la reflexión a la sociedad alicantina, con ponencias de alto nivel y temáticas de amplio alcance.

El ciclo volverá el próximo año con nuevas propuestas, manteniendo su vocación de ser un punto de encuentro para el pensamiento crítico, la colaboración institucional y la proyección de Alicante como territorio dinámico y en transformación.