Lío con las plazas de Enfermería: las adjudicaciones repercuten en centros de salud y hospitales

Enfermeros de Alicante alzan su voz sobre las desigualdades en la adjudicación de plazas en toda la Comunidad Valenciana. Una situación que, aseguran, afecta a todos los centros de Atención Primaria y a los hospitales donde cientos de profesionales esperan su nuevo destino.

La situación repercute, al final, en el paciente puesto que se producirá una rotación de personal con experiencia enfermera pero no en servicios especiales como UCI, neonatos, reanimación o quirófanos, que tienen que aprender "y se irá del servicio gente que lo maneja y lleva muchos años en él. Eso se minimizaría si la Conselleria de Sanidad se esperase a que la toma de posesión de todos se hiciera a la vez. Así, gente que esté en esos servicios se podría mantener ahí", explica una enfermera del Hospital General de Alicante afectada por la situación.

El sindicato Satse critica el retraso injustificado de todos los procesos de oferta de empleo público por parte de la Conselleria de Sanidad

Esto no va a suceder por el retraso "injustificado" de todos los procesos selectivos (OPE), indica el Sindicato de Enfermería (Satse). Esto supondrá que a partir del 2 de octubre coincidirá el inicio de la toma posesión de unos 6.100 profesionales en la Comunidad Valenciana, de ellos 2.600 en la provincia de Alicante, pero no podrán hacerlo los correspondientes al concurso de méritos de la oferta 2023.

Esto afecta a muchos participantes a la hora de elección en el acto único, ya que más de 600 puestos de Enfermería en la provincia de Alicante no serán ofertados ese día, unos 1.155 en toda la Comunidad Valenciana, explica Emilia Guevara, secretaria de Acción Sindical. Un proceso que viene de largo, ya que en 2021 pagaron las tasas para examinarse en 2022. Este diario contactó con Sanidad para recabar su parecer por este asunto y las quejas sobre el concurso de méritos sin obtener respuesta.

Posibles soluciones

"Esta situación ha supuesto que desde los departamentos de salud se tomen diferentes iniciativas, que van desde anticipar el acto único; retrasar su celebración hasta la toma de posesión del concurso de méritos de 2023 o incluir los posibles ceses", añade Guevara.

Por todo esto, la convocatoria de una Oferta Pública de Empleo (OPE) para Enfermería, que suele ser recibida con entusiasmo por los profesionales sanitarios pues ven en ella una oportunidad de estabilidad laboral y reconocimiento, está provocando por contra en los afectados un importante desgaste y ansiedad "debido a la dilatación en el tiempo de estos procesos y a la falta de planificación por parte de la Conselleria de Sanidad para la próxima toma de posesión e incorporación a sus puestos de trabajo". Una demora que consideran injustificada, por masiva, sin una planificación adecuada.

Esto preocupa en el seno de la organización, que no obstante apunta que "nos consta que desde las direcciones de Enfermería están gestionándolo de la mejor forma y además debemos tener en cuenta que son plazas de enfermeros generalistas y que existen muchas personas sumamente formadas que se van a quedar en sus propios puestos, solo que será personal ya con plaza". Además, los habrá que se consoliden en el departamento en que estaban, en el puesto que desempeñaban como temporal.

Escrito

Sea como sea, afectados del Hospital de Alicante han enviado un escrito a la Dirección General de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad en el que se explica que en la convocatoria de elección de destino de este centro, publicada el 31 de marzo de 2025, se ofertaron 585 plazas, "sin embargo, se ha tenido conocimiento de que no se pondrán a disposición todas las plazas ofertas, lo que supone una limitación injustificada del derecho a la libre elección" de plaza por aspirantes que participaron en la OPE 2017-2018 y por estabilización de 2019, y por concurso de méritos excepcional derivado de la OPE de 2022.

"Y va en detrimento de ellos frente a los de la estabilización excepcional por concurso de méritos (...). La no publicación de las 585 plazas ofertadas supone una vulneración de derechos adquiridos, generando incertidumbre y posibles perjuicios irreparables en el legítimo ejercicio del derecho de elección de plaza".

Puestos cubiertos con interinidades Las plazas que se quedarán en octubre sin adjudicar ya están cubiertas con interinidades. El hecho de que se oferten es para que sean ocupadas por los que tomarían posesión el día 2, sin embargo las del concurso de méritos II de 2023 seguirán sin ser cubiertas por personal fijo hasta que se resuelva este proceso, que está muy atrasado. Es decir, continuarán siendo ocupadas con contratos temporales, abunda Satse.

Instrucción clara y concreta

Satse solicita a Sanidad "una instrucción clara y concreta" que regule el acto de toma de posesión y que incluya todas las consecuencias que del mismo se derivan: criterios de cese, comisiones de servicio, etc… y "en aras al cumplimiento de los principios de oportunidad e igualdad se oferten todas las plazas vacantes".

Como alternativa, señalan que en el acto único derivado de la resolución que ejecuta los procesos de concurso de traslados, OPE y Méritos 2022, se incluyan todos los puestos susceptibles de ser ocupados tras las ofertas de 2022 y 2023.

"Nos encontramos en un momento en el que la sanidad pública de Alicante se enfrenta a desafíos sin precedentes. Nuestros profesionales de Enfermería continúan demostrando una preparación impecable y una experiencia profesional que roza lo extraordinario, y sumamente preparados para afrontar cualquier situación, y por supuesto, desde Satse estamos velando para que todas las incorporaciones se realicen de la forma más correcta para todos".