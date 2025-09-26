Sanidad
Marcha en Alicante por una mejor calidad de vida para las personas con problemas de salud mental
"Todas las personas somos vulnerables frente a las múltiples crisis y emergencias que atraviesan el mundo", es el mensaje de la fundación Adiem en su nueva convocatoria
Fundación Adiem de Alicante es una entidad sin ánimo de lucro formada por personas con problemas de salud mental y sus familiares que, desde el año 1997, tiene por objetivo principal la integración social y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Prestan atención anualmente a más de 600 personas en sus 16 centros y viviendas repartidos por la provincia.
Desde hace cinco años organizan una marcha en Alicante con motivo del Día Mundial de la Salud Mental 2025, que este año se celebra el viernes 10 de octubre. La marcha se ha organizado para el domingo previo, el 5 de octubre de 2025. La marcha tendrá inicio frente al edificio de Fundación Mediterráneo (Av. del Dr. Gadea, 1, Alicante) a las 10.30 horas hasta la Plaza de la Muntanyeta. En años anteriores recorrió la Explanada o la plaza del Ayuntamiento.
Caminando juntos
En esta actividad se espera la presencia de representación política junto con familiares y personas usuarias de Adiem, acompañados, además, por más entidades. "Para nosotros es uno de los días más especiales del año, y en esta edición no es solo una marcha más, ya que conmemoramos cinco años caminando de manera conjunta, sumando pasos, voces y fuerzas por la salud mental y los derechos de todas las personas".
Recorrido de la marcha
El punto de salida se situará enfrente de Fundación Mediterráneo Alicante, en la avenida del Doctor Gadea, 1, de Alicante, a las 10.15 horas. Y el punto de llegada estará en la plaza de la Montañeta, donde tendrán lugar las intervenciones y discursos.
Este año, bajo el lema “Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental”, el movimiento asociativo de Salud Mental España pone el foco en una realidad compartida: todas las personas somos vulnerables frente a las múltiples crisis y emergencias que atraviesan el mundo.
Efectos psicológicos
La confederación busca visibilizar los efectos psicológicos que estas situaciones provocan en la salud mental individual y colectiva, y resalta la urgencia de impulsar medidas de prevención, fortalecer las redes de apoyo comunitario, mejorar los servicios de atención y fomentar una cultura basada en la empatía, el cuidado mutuo y la reconstrucción colectiva.
El colectivo resalta la urgencia de visibilizar las vulneraciones de derechos humanos que se producen en el ámbito de la salud mental
Actividades como la V Marcha de Alicante buscan reforzar la inclusión, la participación y la conciencia social, "mostrando que cuando caminamos de manera conjunta, la fuerza de la comunidad transforma realidades. Es importante, romper estigmas y de visibilizar la importancia de cuidar de nuestra salud mental y las vulneraciones de derechos humanos que se producen en el ámbito de la salud mental", concluyen desde Adiem, que suele obtener una importante respuesta a esta iniciativa, con gran asistencia de participantes.
