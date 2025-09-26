Médicos en pie de guerra en Alicante: "El conseller no está cumpliendo su palabra"

"Hoy estamos aquí para defender la profesión médica y facultativa, y con ella, la sanidad pública de todos. Lo hacemos porque el nuevo borrador del Estatuto Marco, supone un ataque frontal a nuestros derechos y, por tanto, a la calidad asistencial que recibe cada paciente".

Este es el mensaje de los profesionales que se han dado cita este viernes ante el Hospital de Sant Joan, en una protesta que se ha repetido ante otros centros, como el Doctor Balmis de Alicante.

No solo hay quejas contra el Ministerio de Sanidad, promotor de ese marco legal. También contra el conseller de Sanidad, Marciano Gómez. "No está cumpliendo su palabra", afirman en referencia a la reclamación de la jornada de 35 horas, un compromiso que de momento está estancando.

Los especialistas afirman que el estatuto marco no ofrece incentivos reales para cubrir los puestos de difícil cobertura, perpetuando los vacíos en zonas rurales

Los médicos preparando su concentración / INFORMACIÓN

Retroceso

Sobre el estatuto marco, añaden que "se nos quiere imponer un marco laboral que destruye avances conquistados durante años de lucha". Así figura en el manifiesto que se ha leído ante el Hospital de Sant Joan.

Una de las cuestiones candentes es que "no se obliga a garantizar ratios adecuadas de pacientes por médico". Esto consideran que pone en riesgo la seguridad clínica y da vía libre a mantener la sobrecarga asistencial.

"No ofrece incentivos reales para cubrir los puestos de difícil cobertura, perpetuando los vacíos en zonas rurales y especialidades críticas; y elimina el plan de conciliación, negándonos la posibilidad de compatibilizar trabajo y vida personal, algo imprescindible en un colectivo con altas tasas de estrés y agotamiento", señalan.

Facultativos: "Llevamos 22 años de retroceso" Los médicos consideran que el estatuto marco no es un avance sino un retroceso histórico. "Llevamos 22 años metidos en un estatuto común y la sobrecarga de horas, las guardias y la mayor parte de la responsabilidad es nuestra: de los facultativos. Este es el momento del cambio, depende de todos. No se puede sostener un sistema sanitario público sobre la precariedad, la sobreexplotación y la desprotección de sus profesionales. Un médico agotado, precarizado y desmotivado no puede garantizar la atención que merece la población", coinciden los facultativos de Alicante.

Otra de las quejas es que "nos quitan complementos y se recorta derechos económicos básicos, como el 100% del sueldo en incapacidad temporal, maternidad o riesgo". Y que se elimina la negociación colectiva pues "nos mete a todos en el mismo saco, el de los sanitarios y los médicos tenemos condiciones propias en las que con un estatuto común no tendremos ni voz ni voto: vacaciones que no se sustituyen, guardias, plazas de difícil cobertura...".

"Se reduce nuestro descanso semanal de 36 horas a solo 24, atentando contra la salud laboral y la seguridad del paciente" Médicos del Hospital de Sant Joan

Movilidad forzosa

A la movilidad forzosa, se suman las guardias, "que siguen pagándose por debajo de la jornada ordinaria. Son una sobrecarga insoportable, una esclavitud en pleno siglo XXI que nos está costando la salud física y mental. Se reduce nuestro descanso semanal de 36 horas a solo 24, atentando contra la salud laboral y la seguridad del paciente". Sin olvidar, añaden, que en momentos de escasez de recursos, se abre la puerta a jornadas sin límite de horas ni descanso, "algo que es directamente inhumano".

El colectivo afirma que no solo defiende sus derechos, "también el de cada paciente a recibir atención de calidad. Cuidar a los médicos es cuidar la salud de todos. Por eso gritamos alto y claro:¡No al borrador del estatuto marco!".