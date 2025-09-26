¿Cuál es la mejor croqueta de Alicante? Estos son los restaurantes que hoy lucharán por el suculento título

La croqueta ha pasado de ser el comodín de las cenas familiares al objeto de culto de bares modernos y restaurantes de autor. Cremosa o firme, con bechamel de campeonato o rellenos imposibles, lo cierto es que pocas tapas generan tanta pasión. Y ahora, por primera vez, Alicante le dedica un festival propio: Alacroqueta.

Un festival gastronómico con sabor a barrio

Del 26 al 28 de septiembre de 2025, la plaza Séneca se transformará en un parque temático gastronómico. Habrá música en directo, showcookings y un concurso popular donde los verdaderos jueces serán los asistentes. La entrada será libre, así que cualquiera podrá acercarse, probar, votar y defender a capa y espada qué croqueta merece la corona alicantina.

Y si piensas que solo encontrarás las clásicas de jamón, prepárate: las propuestas que llegan a esta primera edición son tan variadas como sorprendentes.

Los restaurantes de Alicante que compiten por tener la mejor croqueta

El cartel de participantes combina bares de toda la vida con propuestas creativas que rozan la alta cocina. Aquí los restaurantes alicantinos confirmados:

Barrita del Sidi : con "La Terreta", de gamba roja y rape con mayonesa de ñora y tartar de gamba roja, sésamo y lima.

con "La Terreta", de gamba roja y rape con mayonesa de ñora y tartar de gamba roja, sésamo y lima. Brasad'or : con "Croqueta de pollo a la brasa", cremosa de pollo macerado durante 24h y cocinado a la brasa , boleada en panko y acompañada de mayo de piquillo.

con "Croqueta de pollo a la brasa", cremosa de pollo macerado durante 24h y cocinado a la brasa , boleada en panko y acompañada de mayo de piquillo. Cheos : se presenta con una croqueta de jamón acompañada de mayo-trufa , un guiño a lo clásico con un giro elegante.

: se presenta con una croqueta de jamón acompañada de , un guiño a lo clásico con un giro elegante. Distópico : apuesta fuerte con una croqueta de chorizo, chutney de piña, velo de papada ibérica y mayo de harissa . Un viaje a medio mundo en un solo bocado.

: apuesta fuerte con una croqueta de . Un viaje a medio mundo en un solo bocado. Ditaly con "Croqueta de Risotto a la 'Nduja y Stracciatella", de risotto de 'nduja cubierto con straciatella de burrata, tomate semiseco, pimienta negra y albahaca.

Donde Nakiss con "Bocado secreto", de berenjena y cremoso de quesos, acompañada de una crema de berenjena asada y nieve de parmesano. Sin gluten.

con "Bocado secreto", de berenjena y cremoso de quesos, acompañada de una crema de berenjena asada y nieve de parmesano. Sin gluten. La Favorita competirá con una croqueta de coca amb tonyina , un guiño a la tradición más alicantina.

competirá con una croqueta de , un guiño a la tradición más alicantina. Píllame Confesá , con "Croqueta de jamón, champiñones y trufa", de jamón y crema de champiñones y trufa, acomapañada de salsa de champiñones y jamón.

con "Croqueta de jamón, champiñones y trufa", de jamón y crema de champiñones y trufa, acomapañada de salsa de champiñones y jamón. Pocardy con "Jamón Jamón", crujiente y cremosa.

con "Jamón Jamón", crujiente y cremosa. Santa Bar : trae su croqueta de jamón “Big Manu” , que ya fue finalista al premio de la mejor croqueta en Madrid Fusión .

: trae su croqueta de jamón , que ya fue finalista al premio de la mejor croqueta en . La Taberna del Gourmet , con la firma de María José San Román, presentará una croqueta de chorizo innovadora y sorprendente.

, con la firma de María José San Román, presentará una innovadora y sorprendente. Teselas llevará su versión de la croqueta de jamón , sencilla en apariencia, pero con aspiraciones de conquistar al jurado popular.

llevará su versión de la , sencilla en apariencia, pero con aspiraciones de conquistar al jurado popular. Torriko Anarky Kitchen : no se queda atrás con una croqueta de ajo asado coronada con panceta guisada . Tradición reinterpretada con descaro.

no se queda atrás con una croqueta de . Tradición reinterpretada con descaro. Txopin Pintxo Bar, con "Croqueta de sobrasada y queso Mahón", de sobrasada y queso de Mahón con un toque de miel.

Con estas incorporaciones, el festival gana aún más nivel y variedad: desde la receta más local a propuestas de autor con sello propio. Y a ellos se sumarán otros siete locales que pondrán toda la carne (y la bechamel) en el asador para conquistar a los alicantinos más croqueteros.

Mucho más que un concurso

El festival no será solo una competición. Habrá demostraciones de cocina en vivo para aprender los trucos de una buena bechamel, debates improvisados entre amigos sobre si la croqueta debe “chorrear” o mantenerse firme, y música en directo para acompañar cada bocado.

En realidad, se trata de una excusa perfecta para celebrar algo muy nuestro: esas tapas que hacen comunidad, que cuentan historias y que, casi siempre, desaparecen de la bandeja antes de llegar a la mesa.

Alacroqueta 2025: cartel del concurso de croquetas en Alicante. / INFORMACIÓN

Horarios del festival Alacroqueta en Alicante

Viernes 26 : de 18:00 a 00:00 horas.

: de 18:00 a 00:00 horas. Sábado 27 : de 12:00 a 00:00 horas.

: de 12:00 a 00:00 horas. Domingo 28: de 12:00 a 17:00 horas.

Una pregunta eterna: ¿qué es la croqueta perfecta?

La croqueta tiene esa magia de dividir opiniones: hay quienes la quieren líquida por dentro, casi desbordante, y quienes prefieren la textura firme que aguanta un mordisco limpio. Alacroqueta servirá para poner a prueba estas escuelas de pensamiento gastronómico en la ciudad que nunca había rendido homenaje a su tapa más universal.

Que el festival se celebre en Plaza Séneca tampoco es casualidad: este espacio se ha consolidado como el corazón cultural y gastronómico de Alicante, un punto de encuentro donde vecinos y turistas podrán compartir algo más que croquetas: anécdotas, música y buen humor.

Lo que está claro es que, gane quien gane, este festival marcará un antes y un después. Porque las croquetas son mucho más que comida: son recuerdos, son identidad y, desde este septiembre, también son competición oficial en Alicante.