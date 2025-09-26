Las mejoras de asfaltado y luminarias continúan en Vistahermosa, con nuevas actuaciones entre la Gran Vía de Alicante y Ramos Carratalá
Las obras de renovación de viales e iluminación avanzan en la zona con una inversión de dos millones de euros
El proceso de renovación urbana en Alicante sigue avanzando y ahora le toca el turno a Vistahermosa. Las mejoras en asfaltado y la instalación de nuevas luminarias en diversas calles de la zona entre Gran Vía y la avenida Antonio Ramos Carratalá son las próximas actuaciones previstas. Esto sigue a las recientes mejoras realizadas en el tramo comprendido entre las avenidas de la Albufereta y Caja de Ahorros.
La concejala de Infraestructuras y Participación Ciudadana, Cristina García, se ha reunido este viernes con representantes de la asociación vecinal Vistahermosa Limpia y Segura para planificar las próximas mejoras en la zona y recibir sus sugerencias sobre las necesidades de otros sectores municipales.
Durante el encuentro, los asistentes han visitado las calles que serán objeto de las nuevas actuaciones. Las obras incluirán el asfaltado y la instalación de luminarias en dos de las principales calles de la zona: Severo Ochoa y Médico Pascual Devesa.
García ha destacado que siguen “avanzando en el mejoramiento de las infraestructuras y el mantenimiento de la ciudad con un plan calendarizado por distritos”. “Ya hemos iniciado el trabajo en el centro, casco antiguo y Vistahermosa y en los próximos meses también se llevará a cabo en Miguel Hernández, San Antón, Carolinas, Playa San Juan y Garbinet, con una inversión total de dos millones de euros”, ha añadido
Esta nueva intervención llega tras la finalización del asfaltado y señalización en la zona de Vistahermosa comprendida entre la avenida de la Albufereta y la de Caja de Ahorros.
