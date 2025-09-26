Todo al mismo contenedor: el Mercado Central de Alicante sin separación de residuos

En el Mercado Central de Alicante, todo los residuos acaban en el mismo destino: un único contenedor. Restos de envases de plástico, cartones o cajas de fruta terminan mezclados en un mismo compactador sin ningún tipo de separación previa. Así lo ha denunciado el PSOE ante la Conselleria de Medio Ambiente a través de un escrito en el que exigen la apertura de un expediente sancionador al Ayuntamiento de Alicante por "incumplir de manera flagrante" con las obligaciones actuales en materia de reciclaje.

La imagen de los vendedores depositando bolsas con todo tipo de desechos en un mismo contenedor muestran una realidad que impide a los trabajadores cumplir con las obligaciones actuales en materia de reciclaje. En la práctica, esto significa que toneladas de cartón, envases y vidrio que podrían aprovecharse acaban desechados sin separación alguna. Una situación que reconocen desde la Concejalia de Limpieza, desde la que señalan que esta práctica todavía no se ha implantado y que se encuentran a la espera de "implementar la recogida de distintas fracciones del residuo con contenedores específicos".

Todo en el mismo contenedor

Ante esta situación, el grupo municipal socialista alerta de que el modelo no solo incumple la ley, sino que mantiene a Alicante en un sistema heredado de los años 90. En el escrito, acompañado de un informe técnico, los socialistas solicitas a la conselleria la apertura de un expediente sancionador al Ayuntamiento y la reclamación de responsabilidades al alcalde, Luis Barcala. Según el PSOE, la gestión actual vulnera la Ley de Residuos, la normativa autonómica y la Directiva Europea 2018/85, y podría derivar en sanciones económicas.

El grupo municipal socialista advierte también de que esta práctica podría comprometer hasta cinco millones de euros de fondos europeos Next Generation destinados a la modernización del Centro de Tratamiento de Residuos (CETRA) y del vertedero de Alicante. Por ello, los socialistas reclaman a la Conselleria de Medio Ambiente que requiera al Consistorio, como titular del Mercado Centra, para implante un sistema de recogida de separada de biorresiduos, cartón, envases y vidrio en esta instalación.

De igual forma, el concejal del PSOE, Raúl Ruiz, solicita que se investigue la responsabilidad de la empresa concesionaria en el incumplimiento. "Mientras Barcala multiplica la tasa de la basura que pagan las familias alicantinas vulnera la ley, al obligar a mezclar restos de carne y pescado con cartón, vidrio y envases de todo tipo en un único compactador. Es vergonzoso que paguemos cada vez más por un servicio anticuado, ilegal y absolutamente ineficaz", sañala Ruiz.

Sin fecha para los nuevos contenedores

Por su parte, desde la Concejalía de Limpieza aseguran que trabaja para incorporar sistemas de separación dentro del Mercado Central, aunque admite que todavía no hay una fecha cerrada para su puesta en marcha. "Lo más inminente es la instalación de contenedores para la recogida de vidrio, pendiente de un convenio con Ecovidrio. El resto se está estudiando para ver cómo se puede hacer", explican fuentes municipales.

EL Ayuntamiento defiende que en los mercadillos de la ciudad ya se han implantado sistemas de recogida selectiva, pero que en los mercados tradicionales la gestión debe realizarse dentro de las instalaciones para evitar molestias a los vecinos, motivo por el cual se instaló la máquina compactadora. Asimismo, recuerdan desde Limpieza que los puestos de carne y pescado tienen la obligación legal de contratar a empresas gestoras para retirar sus residuos orgánicos, tal y como establece la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, cuando superan determinadas cantidades.