Nuria Oliver, Premio Julio Rey Pastor de Matemáticas por sus contribuciones en la IA

La doctora en Telecomunicaciones y directora de la Fundación Ellis Alicante, Nuria Oliver, ha recibido el Premio Julio Rey Pastor de Matemáticas del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades por sus contribuciones innovadoras en el ámbito de la inteligencia artificial, especialmente en el comportamiento humano y la interacción persona-máquina.

Según ha dado a conocer el departamento de Diana Morant, la investigación de la alicantina "ha tenido un impacto científico global y se ha aplicado en sectores como las telecomunicaciones, la salud y los servicios financieros". Asimismo, el ministerio ha tenido en cuenta la transferencia del conocimiento a la que ha dado lugar su actividad investigadora con la obtención de un número significativo de patentes.

La ministra anunció este viernes el nombre de las personas galardonadas con los Premios Nacionales de Investigación y los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes 2025, unos reconocimientos que se conceden en 20 modalidades distintas, cada una de ellas dotada con 30.000 euros.

La responsable de Ciencias ha destacado que “por primera vez, una mujer ha sido galardonada con el Premio Nacional de Investigación Enrique Moles en la modalidad de ciencia y tecnología químicas”, reconocimiento que ha recaído en María del Carme Rovira Virgili, profesora de investigación de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) en el Departamento de Química de la Universitat de Barcelona (UB).

Morant también ha subrayado que “se ha consolidado la paridad en las candidaturas, ya que el 55 % han sido mujeres”. Además, la ministra ha puesto en valor que “seis de los diez Premios Nacionales de Investigación han recaído en investigadoras, una cifra histórica”. Los galardonados con los Premios Nacionales de Investigación, que distinguen a aquellos investigadores de España que destacan por su dilatada carrera científica y su relevancia internacional en sus respectivas áreas de investigación, han sido: Andrés Aguilera López, María Pau Ginebra Molins, Ignacio De la Torre Sainz, Josep Dalmau Obrador, Ana María Traveset Vilaginés, Juan García-Bellido Capdevila, María del Carme Rovira Virgili, María Soledad Martín González y Montserrat Guillen Estany.

Premiada en 2021

La ingeniera en Telecomunicaciones alicantina Nuria Oliver ya sumó a su palmarés hace cuatro años otro importante galardón, el Premio Jaume I, en el apartado de Nuevas Tecnologías por su contribución a la inteligencia artificial, un campo que investiga desde su reconocida fundación poniendo el foco en la ética responsable y el bien social.

Oliver ha venido acercando en los últimos años a los futuros estudiantes universitarios cómo se cumplió su sueño de ser investigadora desde su paso por la Universidad Politécnica de Madrid donde estudió Ingeniería de Telecomunicaciones, su doctorado en la universidad líder del mundo en investigación de IA en Boston, hasta los proyectos que ideó y que nadie había conseguido hacer hasta entonces durante su estancia en Estados Unidos y su regreso a España.

La científica preside desde el pasado año uno de los cuatro grupos de trabajo plenarios que ha creado la Unión Europea para que preparen las normativas para el control de la inteligencia artificial (IA) que regirán en Europa. En su caso ha sido elegida por la Comisión Europea para liderar el grupo de trabajo sobre transparencia que redactará el primer código de buenas prácticas para IA en el contexto del sistema de la inteligencia artificial generativa, dentro de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea