Alerta medusa y pez araña: las playas de Alicante avisarán de los peligros de las picaduras

Prevención frente a las picaduras más habituales en el mar. El verano en Alicante también trae riesgos inesperados: medusas y peces urticantes que pueden causar molestias a los bañistas. Para minimizar estos incidentes, el Ayuntamiento de Alicante instalará el próximo verano paneles informativos en todos los botiquines de las playas, con consejos y advertencias sobre los peligros que los bañistas pueden encontrar en sus aguas. La medida, avanzada por la concejala de Turismo, Ana Poquet, durante el pleno municipal de este mes, busca dar respuestas inmediatas ante las picaduras, proporcionando a los bañistas información sobre cómo actuar.

Los carteles contendrán datos elaborados por el Instituto de Ecología Litoral e incluirán imágenes de las especies que pueden encontrarse en las aguas de Alicante. Además, los paneles explicarán las posibles reacciones a las picaduras y ofrecerán indicaciones sobre cómo tratarlas de manera inmediata y segura, así como advertencias sobre los niveles de urticancia y la frecuencia estacional de cada especie, según indican desde la Concejalía de Turismo.

Durante su intervención en el pleno, Ana Poquet subrayó que "la seguridad en nuestras playas, de los bañistas, es una prioridad" y anunció que se encontraban "trabajando en una iniciativa para que el próximo verano todos los usuarios de los arenales de la ciudad tengan información sobre qué especies marinas se encontrarán en las aguas". La campaña de paneles informativos se complementará con contenidos en redes sociales y en la página web del Ayuntamiento.

Especies y nivel de riesgo

Entre las medusas que se mostrarán en los paneles se encuentran el clavel de mar, el pulmón de mar, la medusa compás, la carabela portuguesa, la medusa huevo frito y la barqueta o ctenóforo, entre otras que podrían añadirse. Cada imagen vendrá acompañada de información sobre la estación en la que son más frecuentes y el nivel de dolor que puede causar su picadura. Por ejemplo, el clavel de mar, común en verano, tiene una picadura “muy urticante”, mientras que el pulmón de mar, también veraniego, se considera solo "urticante". Por ejemplo, la medusa compás, más habitual en primavera, y la carabela portuguesa son clasificadas igualmente como “muy urticantes”.

Asimismo, está previsto que los paneles incluyan instrucciones prácticas de seguridad según la especie. Para las medusas más frecuentes, los consejos generales consisten en quitar restos de tentáculos, lavar con agua de mar, aplicar solución de bicarbonato, usar hielo seco durante 15 minutos con descansos de 2 a 3 minutos y, si persiste el dolor, consultar al médico. En el caso de medusas altamente urticantes como la carabela portuguesa, la medusa cruz o la avisa de mar, las indicaciones son más específicas e incluyen la aplicación de agua caliente o vinagre según el tipo de picadura. Por el contrario, especies como la huevo frito presentan un riesgo leve, mientras que la barqueta o ctenóforo no es urticante.

Datos recientes

La iniciativa busca prevenir incidentes como los ocurridos este verano. Solo en julio, los últimos datos oficiales, las playas de Alicante registraron 440 atenciones por picaduras de pez araña y 29 por medusas, lo que equivale a más de 15 intervenciones diarias. Los incidentes se concentraron en El Postiguet, San Juan, La Albufereta, La Almadraba, Urbanova, San Gabriel y Tabarca, donde además se registraron siete atenciones por problemas cardiovasculares