El tiempo en Alicante: la provincia vive el veranillo de San Miguel con un fin de semana casi veraniego

El tiempo en Alicante mantiene el ambiente otoñal, pero con temperaturas diurnas algo más altas que ayer. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para hoy cielos poco nubosos en general, con intervalos de nubes bajas en el litoral durante la mañana y sin riesgo significativo de precipitaciones.

Las mínimas se quedarán prácticamente igual que ayer, mientras que las máximas subirán ligeramente en la mayoría de municipios. El viento soplará flojo y variable, con predominio de la componente sur y sureste a partir de la tarde, y aumentos puntuales de intensidad en la franja litoral. De cara al fin de semana, la previsión apunta a un nuevo ascenso de las temperaturas, con jornadas soleadas que anticipan el clásico veranillo de San Miguel.

El sistema de vigilancia de temperaturas extremas de la Comunidad Valenciana confirma que las noches tropicales, con mínimas por encima de los 20 grados, ya se limitan solo a La Vila Joiosa y El Campello, frente al descenso nocturno generalizado en el resto de la provincia.

El tiempo en Alicante

La capital alicantina amanece con intervalos nubosos, que se mantendrán hasta mediodía para dar paso a cielos despejados por la tarde y la noche. El termómetro marcará una mínima de 18 °C y una máxima de 28 °C, un grado más que ayer.

La sensación térmica se moverá entre 17 y 28 °C. El viento soplará flojo del sureste en las primeras horas (15 km/h), rolará a sur por la tarde (10 km/h) y girará a noroeste en la noche (10 km/h). Con este escenario, la ciudad afronta una jornada soleada y agradable, antes de un fin de semana que traerá temperaturas similares e incluso algún grado más al alza.

El tiempo en Elche

Elche vivirá un fin de semana plenamente estable, con cielos mayoritariamente despejados y temperaturas en ascenso. Este viernes viernes se mantendrán valores similares a los de ayer, con máximas en torno a 28 grados, pero será a partir del sábado cuando se note con más claridad el veranillo de San Miguel, con máximas que alcanzarán los 30 °C y mínimas suaves de 16 grados. El domingo continuará el ambiente cálido y soleado, con apenas algunas nubes al final del día, consolidando un tramo final de septiembre más veraniego que otoñal.

El tiempo en Benidorm

Benidorm vivirá un arranque de fin de semana muy estable. El viernes se esperan cielos despejados durante buena parte del día, con algún intervalo nuboso a mediodía, temperaturas entre 18 y 25 °C y viento flojo del sur y suroeste. El sábado continuará el tiempo tranquilo, con ambiente soleado, mínimas en torno a 19 grados y máximas que alcanzarán los 26 °C. El domingo será todavía más cálido, con picos de 27 °C y noches suaves que apenas bajarán de los 21 grados, un panorama perfecto para disfrutar de la bahía antes de que el inicio de la próxima semana traiga más nubes y posibles lluvias.

El tiempo en Elda

Elda comenzará el fin de semana con un viernes estable, cielos poco nubosos y temperaturas que oscilarán entre los 14 °C de mínima y los 26 °C de máxima, con viento flojo del sur y sureste. El sábado será todavía más cálido y soleado, con máximas que rozarán los 29 grados y mínimas en torno a 13, un contraste marcado que dejará noches frescas y mediodías casi veraniegos. El domingo continuará la estabilidad, aunque con algo más de nubosidad, y valores algo más moderados: mínimas de 16 grados y máximas de 28. En conjunto, la comarca vivirá un fin de semana muy agradable, con amplitud térmica acusada pero sin precipitaciones a la vista hasta la próxima semana.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja mantendrá un ambiente muy estable durante todo el fin de semana. El viernes se esperan cielos poco nubosos y temperaturas entre 19 y 27 grados, con noches todavía suaves y un ligero viento del sureste y sur. El sábado la situación apenas variará: ambiente soleado, mínimas en torno a 18 grados y máximas de nuevo en 27 °C, con brisas flojas que dejarán una jornada agradable en la costa. El domingo se repetirá el mismo patrón, aunque con valores ligeramente más altos, alcanzando los 28 °C de máxima y noches que seguirán templadas. Será, en definitiva, un fin de semana de pleno disfrute al aire libre, con la costa sur resistiendo todavía al frescor otoñal que ya domina en el interior.

El tiempo en Orihuela

Orihuela vivirá un fin de semana plenamente soleado y con calor poco habitual para estas fechas. El viernes se esperan cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre los 16 °C de mínima y los 30 °C de máxima, con viento en calma durante la mayor parte del día. El sábado el termómetro dará un paso más y las máximas podrán alcanzar los 32 grados, consolidando un ambiente casi veraniego, mientras que las noches seguirán frescas en torno a los 16 °C. El domingo continuará el tiempo estable, aunque con algo más de nubosidad, y máximas todavía altas, cerca de los 30 grados. Será, en definitiva, un fin de semana marcado por jornadas calurosas en pleno inicio del otoño, uno de los puntos más destacados del conocido veranillo de San Miguel.

El tiempo en Alcoy

Alcoy arrancará el viernes con intervalos nubosos y temperaturas suaves, con máximas que alcanzarán los 26 °C y mínimas de 12 °C, un contraste que refuerza la sensación otoñal en la ciudad de la montaña. El sábado el ambiente será más cálido y despejado, con cielos poco nubosos por la mañana y algunas nubes altas por la tarde, y máximas que se elevarán hasta los 28 °C. El domingo continuará la estabilidad, aunque con mayor nubosidad, y temperaturas todavía agradables, con mínimas de 16 grados y máximas de nuevo en torno a los 28. Será un fin de semana ideal para las actividades de la Feria Modernista, que coincidirá con un tiempo estable y templado antes de que el inicio de la próxima semana traiga el esperado cambio de tiempo.

El tiempo en Dénia

Dénia vivirá un fin de semana luminoso y con temperaturas más propias del final del verano. El viernes habrá intervalos nubosos a primera hora, pero el cielo quedará despejado durante la tarde y la noche, con valores que oscilarán entre los 17 y 27 °C. El sábado será aún más cálido y estable, con mínimas de 18 °C y máximas que alcanzarán los 29, acompañadas por viento moderado del sur en el litoral. El domingo seguirá el ambiente soleado, con cielos poco nubosos y un nuevo repunte de las máximas hasta los 30 grados, mientras que las noches se mantendrán suaves en torno a 19. Un fin de semana, en definitiva, marcado por jornadas casi veraniegas en la Marina Alta antes de la llegada de las lluvias a comienzos de la próxima semana.