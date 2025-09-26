Los vecinos exigen la limpieza urgente del barranco de las Ovejas en Alicante: “No queremos vivir otra dana como la de Valencia”
Más de 200 personas se concentran en la desembocadura con el apoyo de asociaciones de víctimas de la trágica riada y reclaman la dimisión de Mazón entre gritos contra el Ayuntamiento
El sur de Alicante ha vuelto a alzar la voz este viernes. Más de doscientas personas se han concentrado en la desembocadura del barranco de las Ovejas para exigir al Ayuntamiento una limpieza inmediata del cauce, que presenta una acumulación de lodos, residuos y vertidos fecales. Los vecinos temen que la situación derive en una catástrofe con la llegada de las lluvias torrenciales de otoño y no han dudado en recordar el precedente más reciente, la dana que el 29 de octubre del año pasado devastó València.
Los gritos de "El sur de Alicante no merece esto" y "Mazón, dimisión" se han escuchado con fuerza en una protesta que ha reunido a las asociaciones vecinales de Gran Vía Sur, San Gabriel y Parque del Mar, además de contar con apoyo político del PSOE, Compromís y EU-Podemos. El mal olor, la visión del agua colmatada y hasta la acción de un pescador que ha extraído basura y lodo en una demostración práctica han servido para subrayar la denuncia de que el cauce está convertido en lo que muchos han calificado como “la gran cloaca” de Alicante.
"Debe ser un asunto prioritario para todas las administraciones. Parece que no han aprendido nada de lo que pasó en Valencia"
La presidenta de la Asociación de Vecinos de Gran Vía Sur, Sol Garcín, ha sido la encargada de llevar la voz cantante en la mayor parte de la protesta. "Debe ser un asunto prioritario para todas las administraciones. Parece que no han aprendido nada de lo que pasó en Valencia. El Ayuntamiento piensa que esto es su cloaca", ha manifestado. La representante vecinal ha advertido del riesgo real que supone la situación: "Aquí hay una colmatación absoluta de lodos fecales. Venimos exigiendo que se drague ya. Esto es una bomba, colmatado es una triple bomba. No sabemos dónde será la próxima dana, estamos en peligro".
Los residentes aseguran sentirse abandonados. "Estamos hartos. Hemos hecho escritos a todas las administraciones. Se echan la pelota unos a otros, pero el principal culpable es el Ayuntamiento. Para ellos somos el culo del mundo. Si hay víctimas iremos a los tribunales", ha añadido Garcín.
"El 29 de octubre nos dimos cuenta de que lo más importante eran las vecinas y vecinos, los primeros que ayudan"
El respaldo de colectivos de fuera de Alicante ha dado peso a la protesta. La portavoz de la Associació de Victimes de la dana 29 d’octubre, Mariló Gradolí, ha trasladado el apoyo de quienes han vivido en primera persona la tragedia: "El 29 de octubre nos dimos cuenta de que lo más importante eran las vecinas y vecinos, los primeros que ayudan. Cuando hay una asociación que tiene una reivindicación concreta sobre su seguridad, nosotros vamos a contar nuestra historia para que se tenga en cuenta que la ciudadanía tiene que ser escuchada".
En la misma línea, el presidente de Cave-Cova, Juan Antonio Canallero, ha remarcado que la alerta de los expertos lleva años sobre la mesa: "Los científicos llevaban años advirtiéndonos de las consecuencias del cambio climático y no las hemos parado. No queremos que vuelva a ocurrir lo que pasó en Valencia, aquí no puede haber otro desastre. Esto no va de partidos políticos. Este es un buen inicio en cuanto a movilizaciones, pero no hay que pararse".
"No queremos que vuelva a ocurrir lo que pasó en Valencia, aquí no puede haber otro desastre"
La protesta ha dejado claro que la reivindicación vecinal no se limita a pedir limpieza puntual, sino medidas estructurales: el dragado inmediato del barranco, el cese de vertidos de aguas residuales y un replanteamiento de la infraestructura que contemple incluso su soterramiento. Mientras tanto, los barrios del sur de Alicante conviven con la incertidumbre de si el próximo episodio de lluvias torrenciales les pillará, otra vez, con el cauce convertido en un tapón.
El Ayuntamiento intensifica la limpieza de barrancos
El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado este viernes que ha intensificado las labores de limpieza en varios cauces de la ciudad, incluidos el barranco de las Ovejas, Aguamarga y Juncaret-Orgegia. El concejal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, Rafael Alemañ, ha recordado que el contrato municipal contempla dos actuaciones anuales de desbroce y mantenimiento en los tramos urbanos, antes de los periodos de lluvias torrenciales. Según ha explicado, en las últimas semanas se ha trabajado en el cauce de Las Ovejas, donde la Confederación Hidrográfica del Júcar ha hecho una actuación estructural para facilitar el acceso de los servicios municipales. Alemañ ha destacado que se han retirado cañas y lodos en la zona inundada junto al disipador, aunque ha subrayado que «dragar todo el cauce abierto al mar supera nuestras posibilidades y requiere de la intervención de las administraciones estatales competentes». Ha añadido que el Consistorio es «sensible con las peticiones vecinales» y que se están empleando todos los medios disponibles, pese a las dificultades de acceso con maquinaria pesada.
