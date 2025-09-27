Aemet activa la alerta naranja por lluvias y tormentas en el litoral norte de Alicante este lunes

Septiembre se despide con paraguas y cielos encapotados en Alicante. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes 29 de septiembre la alerta naranja, que afecta al litoral norte de la provincia, concretamente a las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baixa. El aviso estará vigente durante toda la jornada debido al riesgo de tormentas intensas y lluvias localmente muy fuertes. El resto de la provincia se mantiene también en alerta, aunque amarilla.

Las precipitaciones podrán alcanzar hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y llegar a acumular 140 litros en doce horas, lo que supone un nivel de riesgo importante por posibles inundaciones puntuales, crecidas repentinas en ramblas y problemas de circulación en vías urbanas y carreteras.

El episodio tormentoso está relacionado con la llegada a la Península Ibérica de una borrasca atlántica procedente del ex-huracán Gabrielle, que tras perder intensidad ha evolucionado hacia una profunda depresión. Expertos apuntan a que su entrada por el oeste peninsular provocará chubascos y precipitaciones generalizadas en buena parte del país, con especial incidencia en el litoral mediterráneo.

Aviso especial

A este aviso se suma el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE), que ha emitido un aviso especial alertando de la llegada de fuertes y persistentes lluvias, que podrían venir acompañadas de granizo. El Consell ha enviado el aviso a agencias y ayuntamientos implicados en la gestión de emergencias, para que activen sus protocolos preventivos y medidas de seguridad.

Para la provincia de Alicante, el CCE recomienda:

Evitar estacionar vehículos en cauces secos, barrancos o riberas de ríos, ya que pueden producirse avenidas súbitas.

Informar a la población sobre el riesgo en zonas de acampada o eventos al aire libre.

Mantenerse atentos a la información oficial a través del teléfono 112, la web del 112CV, la red X @GVA112, o la App GVA 112 Avisos.

Igualmente en el resto de la Comunidad las lluvias comenzarán a aparecer este domingo, con chubascos acompañados de tormentas, especialmente en la provincia de Castellón. Igualmente para el lunes la alerta naranja por fuertes lluvias se extiende también a la provincia de Valencia y al litoral norte de Castellón.

Las autoridades insisten en extremar la precaución, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas y en cauces de ramblas y barrancos, y seguir en todo momento las indicaciones oficiales para minimizar riesgos.