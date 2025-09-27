El tiempo
Aemet activa la alerta naranja por lluvias y tormentas en el litoral norte de Alicante este lunes
La Generalitat emite un aviso especial por la llegada de fuertes precipitaciones que podrían venir acompañadas de granizo
Septiembre se despide con paraguas y cielos encapotados en Alicante. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes 29 de septiembre la alerta naranja, que afecta al litoral norte de la provincia, concretamente a las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baixa. El aviso estará vigente durante toda la jornada debido al riesgo de tormentas intensas y lluvias localmente muy fuertes. El resto de la provincia se mantiene también en alerta, aunque amarilla.
Las precipitaciones podrán alcanzar hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y llegar a acumular 140 litros en doce horas, lo que supone un nivel de riesgo importante por posibles inundaciones puntuales, crecidas repentinas en ramblas y problemas de circulación en vías urbanas y carreteras.
El episodio tormentoso está relacionado con la llegada a la Península Ibérica de una borrasca atlántica procedente del ex-huracán Gabrielle, que tras perder intensidad ha evolucionado hacia una profunda depresión. Expertos apuntan a que su entrada por el oeste peninsular provocará chubascos y precipitaciones generalizadas en buena parte del país, con especial incidencia en el litoral mediterráneo.
Aviso especial
A este aviso se suma el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE), que ha emitido un aviso especial alertando de la llegada de fuertes y persistentes lluvias, que podrían venir acompañadas de granizo. El Consell ha enviado el aviso a agencias y ayuntamientos implicados en la gestión de emergencias, para que activen sus protocolos preventivos y medidas de seguridad.
Para la provincia de Alicante, el CCE recomienda:
- Evitar estacionar vehículos en cauces secos, barrancos o riberas de ríos, ya que pueden producirse avenidas súbitas.
- Señalizar y cortar el tránsito en vados inundables.
- Informar a la población sobre el riesgo en zonas de acampada o eventos al aire libre.
- Mantenerse atentos a la información oficial a través del teléfono 112, la web del 112CV, la red X @GVA112, o la App GVA 112 Avisos.
Igualmente en el resto de la Comunidad las lluvias comenzarán a aparecer este domingo, con chubascos acompañados de tormentas, especialmente en la provincia de Castellón. Igualmente para el lunes la alerta naranja por fuertes lluvias se extiende también a la provincia de Valencia y al litoral norte de Castellón.
Las autoridades insisten en extremar la precaución, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas y en cauces de ramblas y barrancos, y seguir en todo momento las indicaciones oficiales para minimizar riesgos.
