La Agencia Local de Desarrollo reconoce al ecosistema social, económico y de innovación de la ciudad en su 25 aniversario

El Castillo de Santa Bárbara se ha convertido este jueves en escenario de gala para conmemorar el 25º aniversario de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social, Impulsalicante. El acto, presidido por el alcalde, Luis Barcala, ha reunido a representantes de los principales sectores sociales y económicos de la ciudad.

Un recorrido en cuatro bloques

La gala se ha estructurado en cuatro bloques que han repasado la trayectoria de la Agencia desde su creación en el año 2000 hasta la actualidad. Se han abordado la evolución de sus infraestructuras y servicios, la orientación y formación para el empleo, las iniciativas de emprendimiento y apoyo empresarial, y la apuesta por la innovación y la modernización.

Durante cada bloque se ha rendido homenaje a funcionarios, colaboradores, empresas y entidades que han marcado el camino de Impulsalicante. Entre ellos, Elena Lumbreras (primera directora gerente), Salvador León (primer trabajador de la Agencia), Antonio García Galiana (impulsor del Centro de Emprendedores), Silvia Adriazola (Escuela de Talento Femenino), Yago Sierra (Mediterranean Algae) o Francisco Samper (Las Atalayas. Ciudad Empresarial).

De una oficina a una red de centros

Barcala ha recordado los inicios de la Agencia en su primera oficina de la calle Mayor y su crecimiento hasta convertirse en una red de espacios como los Centros de Formación y Orientación Laboral Alejandrina Candela y El Tossalet, los Viveros de Empresas, la oficina de empleo de la Edusi o los Territorios Futura (Tossal Lab, Espacio Vaillo, Centro de Emprendedores y Gimnasio de las Ideas).

El alcalde ha destacado también el papel de Impulsalicante durante la pandemia de la covid-19, cuando ha gestionado ayudas directas y ha apoyado medidas consensuadas con los agentes sociales y económicos.

En cifras, la Agencia ha facilitado más de 2.000 empleos directos, ha generado otros 7.000 puestos de trabajo, ha asesorado más de 1.300 proyectos de emprendimiento y ha organizado más de 3.000 actividades formativas.

Camino hacia la innovación

La concejala de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España, ha subrayado que Impulsalicante “ha sido precursora en la modernización de las áreas empresariales de la ciudad y en la creación de un ecosistema común para agentes sociales, empresas y profesionales”.

“Impulsalicante se ha convertido en la institución aglutinadora del desarrollo socioeconómico, de la generación de empleo y la innovación de la ciudad”, ha destacado Barcala, quien ha subrayado que el trabajo realizado ha situado a Alicante como semifinalista al reconocimiento de Capital Europea de la Innovación 2026.

Por último, ha puesto en valor la candidatura de Alicante a Capital Europea de la Innovación 2026: “Competimos con ciudades que nos doblan en población, pero somos la única representante española. Os invito a seguir ganando el futuro juntos”.