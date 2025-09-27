Aguas de Alicante, compromiso con la equidad

Aguas de Alicante, como empresa mixta responsable de la gestión del ciclo integral del agua en los municipios en los que opera, tiene como compromiso ser un auténtico referente en materia de equidad, diversidad e inclusión. Para Aguas de Alicante, este compromiso constituye uno de sus pilares estratégicos, está integrado en su cultura organizativa y demostrado a través de una trayectoria de acciones concretas y reconocimientos de alto nivel que han tenido lugar a lo largo de más de una década.

En 2011, la empresa aprobó e implantó su primer Plan de Igualdad. Esto no solo implicó el cumplimiento de un requisito legal, sino un primer paso decidido para ir más allá de la normativa. Con este Plan se sentaron las bases para analizar la situación de la plantilla, identificar posibles brechas de género y diseñar políticas activas para erradicarlas, promoviendo un entorno laboral más justo y equitativo para mujeres y hombres.

El esfuerzo y la seriedad de este compromiso inicial obtuvieron un respaldo de primer nivel en 2013, cuando Aguas de Alicante recibió el prestigioso Distintivo de Igualdad en la Empresa (DIE). Otorgado por el entonces Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, este distintivo constituye un reconocimiento público a la excelencia en el diseño e implantación de políticas de igualdad. La concesión del DIE certificó que la empresa cumplía con la legislación e iba más allá, aplicando buenas prácticas en áreas cruciales como los procesos de selección y contratación, la clasificación profesional, la promoción, la formación, la retribución y las medidas de conciliación. Este distintivo, que Aguas de Alicante va renovando periódicamente con el actual Ministerio de Igualdad, valida su apuesta por una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

El año 2017 marcó un nuevo punto de inflexión, ensanchando el enfoque de la compañía desde la igualdad de género hacia un concepto más amplio de corresponsabilidad y bienestar. Ese año, Aguas de Alicante obtuvo el certificado efr (Empresa Familiarmente Responsable), concedido por la Fundación MásFamilia. Este reconocimiento avala su modelo de gestión centrado en facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de toda la plantilla. Mediante un catálogo de 47 medidas de conciliación tales como la flexibilidad horaria, el fomento del teletrabajo y los programas de apoyo a las familias, la empresa demostró su compromiso con el bienestar integral del personal, entendiendo que una persona satisfecha y con una vida equilibrada es más productiva y está más comprometida con la organización.

También en 2017, Aguas de Alicante obtuvo la certificación Bequal, que acredita su labor como empresa socialmente responsable con las personas con discapacidad. Mediante esta certificación, Aguas de Alicante no sólo se comprometía a cumplir la normativa existente sobre la inclusión de personas con discapacidad, sino a desarrollar una estrategia integral que abarca desde la gestión de los recursos humanos hasta la accesibilidad de sus instalaciones y canales de comunicación. Esto demostró que su visión de la diversidad era amplia e interseccional, buscando activamente la inclusión de todos los colectivos.

Actualmente, la empresa impulsa activamente la participación de las mujeres en todos los niveles, con el objetivo de romper estereotipos en un sector tradicionalmente masculinizado: a través del programa AquaeSTEM en colaboración con la Fundación Aquae, se fomentan las vocaciones en las áreas científicas y técnicas (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) entre las niñas y las jóvenes de los centros educativos donde se implanta.

Motor de cambio social

Aguas de Alicante mantiene una postura firme en la lucha en contra de la violencia de género, colaborando con los Ayuntamientos y entidades sociales, y disponiendo de protocolos internos para proteger y apoyar a las trabajadoras de la empresa que puedan ser víctimas de este tipo de violencia. Además, desde 2018 pertenece a la Red de Empresas contra la Violencia de Género, una iniciativa del Instituto de las Mujeres para facilitar la inserción laboral y social de mujeres que están atravesando esta situación.

En definitiva, la trayectoria de Aguas de Alicante es un claro ejemplo de cómo una empresa puede ser motor de cambio social. Desde el primer Plan de Igualdad en 2011 hasta sus más recientes certificaciones y programas sociales, ha demostrado con hechos que la equidad, la conciliación y la diversidad no son solo objetivos a alcanzar, sino elementos esenciales para la cohesión social y el éxito empresarial sostenible.