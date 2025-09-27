El Ayuntamiento de Alicante desbroza todo el barranco de Aguamarga y exige a Costas un reperfilamiento de la desembocadura

La desembocadura del barranco de Aguamarga está completamente despejada de lodos y cañas. Después de un largo tira y afloja entre el Ayuntamiento de Alicante y la Dirección General de Costas sobre quién tiene la competencia de limpiar el tramo final del barranco, situado en dominio marítimo-terrestre, finalmente ha sido la Corporación municipal la que se ha encargado de hacer todo el trabajo, desbrozando incluso sobre la misma desembocadura.

No obstante, fuentes municipales señalan que Costas debería acometer una obra hidráulica de mayor envergadura que "garantizase la salida de las avenidas de agua protegiendo los laterales del barranco". Independientemente de ello, el Ayuntamiento lleva desde el mes de agosto interviniendo en diferentes tramos urbanos del cauce. A mediados de septiembre, el Consistorio anunció que desbrozaría y retiraría el lodo en los ojos de los puentes de la carretera nacional N-332 y del ferrocarril en Aguamarga, con el fin de reducir el riesgo de taponamiento en caso de crecida.

Limpian el barranco de Aguamarga en Alicante / Áxel Álvarez

En aquel momento, fuentes municipales precisaron que las labores se limitaban a la zona bajo los puentes, sin llegar a la línea de costa. A su vez, recalcaron que el resto de la desembocadura requiere una actuación por parte del Servicio Provincial de Costas, postura que en los años recientes ha sosteido el Consistorio, que atribuye las competencias sobre la limpieza de este tramo al organismo del Gobierno.

Desbrozar hasta el mar "por responsabilidad"

Sin embargo, esa misma semana el gobierno de Luis Barcala decidió abrir dos canales desde los ojos de los puentes hasta el mar "por responsabilidad", insistiendo, otra vez, en que es competencia de la Administración central lo que se hace en ese tramo. Ya fue un paso importante en medio de esta polémica que los servicios municipales llevasen maquinaria hasta la primera línea de costa y desbrozaran para crear esas dos vías de evacuación de agua luego de haber trabajado bajo los puentes.

En total, desde agosto el Ayuntamiento ha desbrozado el cauce a lo largo de unos 800 metros en los laterales de la Euipo y la fábrica de aluminio, eliminó las cañas y retiró 500 m3 lodos de los ojos de los puentes y la consecuente ampliación del gálibo de los puentes en más de un metro, para finalmente abrir los canales hasta el mar para facilitar el desagüe en la zona empantanada que hay junto al mar.

Exigencia a Costas

Igualmente, el gobierno municipal mantenía la postura de que la zona final requiere de una actuación estructural y de reperfilamiento por parte de Costas, decían, para que los servicios municipales pudieran terminar el desbroce. Pese a que esa actuación hasta ahora no ha sido asumida por Costas, el Ayuntamiento decidió, al final de esta semana completar el desbroce hasta la línea de mar.

Esa disputa sobre las competencias en las desembocaduras se arrastra desde hace años. Más recientemente, el vicealcalde y entonces concejal de Limpieza, Manuel Villar, recordó en enero que en la desembocadura “hay que limpiar desde el mar y el Ayuntamiento no tiene medios para ello”. Costas, por su parte, insiste en que la responsabilidad es municipal y recuerda que en 2022 el propio Consistorio pidió permiso para un proyecto con actuaciones “entre la desembocadura y la calle Paraguay” del barranco de las Ovejas.

Lo cierto es que el tramo final del barranco de Aguamarga no se limpiaba desde 2020. La Subdelegación de Gobierno solo ha confirmado hasta ahora, como ya se sabía, que el Ayuntamiento contaba con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar para actuar en el tramo urbano del cauce, pero no se ha podido confirmar aún si ha habido algún trámite con el Servicio Provincial Costas para autorizar la limpieza ejecutada en la desembocadura.