El calor en las aulas de Alicante lleva a alumnos, docentes y familias a protestar frente al Ayuntamiento

El calor insoportable que se vive en la aulas de centros educativos de Alicante ha llegado este sábado hasta la Plaza del Ayuntamiento. Alrededor de 130 personas -entre familias, docentes y alumnado- se han concentrado convocadas por la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública para exigir más inversión en climatización y un plan integral que adapte los colegios e institutos a las altas temperaturas.

La protesta, que ha comenzado sobre las 12 horas, ha estado marcada por lemas como "Queremos aulas, no saunas", coreado durante toda la semana en distintas movilizaciones a raíz de la lipotimia sufrida por una alumna del IES Miguel Hernández por calor.

Continúan las protestas por el calor en las aulas de Alicante / Áxel Álvarez

"Llevamos días reclamando que se acondicionen los centros educativos a la realidad climatológica que no sufrimos puntualmente, sino que ya es estructural", ha explicado a este diario Ismael Vicedo, portavoz de la plataforma. Ha recordado que durante la semana se organizaron concentraciones en varios colegios e institutos y que la cita frente al Ayuntamiento no es un cierre, sino "un punto y seguido" de próximas protestas.

Inversión

El representante ha denunciado que, aunque el Ayuntamiento ha destinado recientemente fondos al mantenimiento de colegios -como la reparación de cornisas o trabajos de pintura-, esa inversión es "insuficiente" frente a la urgencia climática.

"Lo que reclamamos es una inversión vinculada a la climatización. En algunos centros, como el Joaquín Sorolla, son las propias familias quienes pagan los aparatos de aire acondicionado. Además, empezamos a tener problemas con instalaciones eléctricas muy antiguas que no soportan la carga. Exigimos que el Ayuntamiento y la Generalitat elaboren un plan climático para los centros educativos", ha señalado.

Entre las propuestas de la plataforma figuran la instalación de placas solares para abaratar el consumo eléctrico, la creación de más zonas de sombra en patios y la modernización de infraestructuras. "Es una inversión de futuro", ha recalcado Vicedo, quien ha recordado que en Alicante "ningún colegio se libra" del problema, afectando afirma a los 56 centros públicos de la ciudad.

Protestas durante la semana

Las protestas comenzaron el lunes con una concentración en el IES Miguel Hernández, donde se produjo la lipotimia, y continuaron en el IES Cabo de la Huerta, donde familias y docentes de una decena de centros exigieron aire acondicionado y reducción de horarios lectivos. El viernes se sumó a la movilización el colegio Joaquín Sorolla, culminando -al menos las previstas para esta semana- con la de este sábado en la Plaza del Ayuntamiento.

Tras la polémica, la Conselleria de Educación anunció que ya trabaja en la elaboración de un "Plan de Confort Térmico" para los centros educativos de la Comunidad, con el objetivo de mitigar las altas temperaturas en las aulas.

A la concentración también han acudido representantes políticos, como la concejala de Compromís, Sara Llobell, y el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé. Este último ha denunciado que "adaptar los colegios al cambio climático no es un lujo, es una cuestión de salud y de bienestar. Tenemos aulas sin ventilación, patios convertidos en desiertos de cemento y temperaturas que superan los 35 grados. Así no se puede aprender".