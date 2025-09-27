Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La playa de la Almadraba en Alicante "desaparece" por error: estas son las señales que lo confirman

El perfil en X de AlicanTEnecesita denuncia el "cambio de ubicación" por sorpresa en la puesta de nuevos carteles informativos

La playa de la Almadraba de Alicante en imágenes de archivo

La playa de la Almadraba de Alicante en imágenes de archivo

Las obras de la Almadraba avanzan con excavaciones arqueológicas / Pilar Cortés

Paula Lizcano

Un inesperado giro urbanístico ha dejado perplejos tanto a locales como a turistas, la playa de la Almadraba en Alicante ha decidido, según la nueva cartelería municipal, "desaparecer" por sorpresa.

La señal que te indica que ya no estás en la playa de la Almadraba

La señal que indica que ya no estás en la playa de la Almadraba / INFORMACIÓN

El anuncio ha pillado fuera de juego por sorpresa a los vecinos que no han tardado en difundirlo en redes sociales. Un cartel afirmaba que estaban en el Postiguet pese a estar a varios kilómetros de su frontera. Uno de los usuarios que ha compartido este hecho ha sido AlicanTEnecesita que ha sumado este imprevisto a lo vivido durante toda la temporada estival en la Almadraba.

Desde la falta de cuestiones básicas como boyas, hamacas, socorristas en versión reducida y baños adaptados; a la equivocación de carteles para ubicar a los visitantes y residentes en qué playa están.

