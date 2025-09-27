La playa de la Almadraba en Alicante "desaparece" por error: estas son las señales que lo confirman

Un inesperado giro urbanístico ha dejado perplejos tanto a locales como a turistas, la playa de la Almadraba en Alicante ha decidido, según la nueva cartelería municipal, "desaparecer" por sorpresa.

La señal que indica que ya no estás en la playa de la Almadraba / INFORMACIÓN

El anuncio ha pillado fuera de juego por sorpresa a los vecinos que no han tardado en difundirlo en redes sociales. Un cartel afirmaba que estaban en el Postiguet pese a estar a varios kilómetros de su frontera. Uno de los usuarios que ha compartido este hecho ha sido AlicanTEnecesita que ha sumado este imprevisto a lo vivido durante toda la temporada estival en la Almadraba.

Desde la falta de cuestiones básicas como boyas, hamacas, socorristas en versión reducida y baños adaptados; a la equivocación de carteles para ubicar a los visitantes y residentes en qué playa están.