El tiempo en Alicante: la provincia se despide del verano con nubes

El tiempo en Alicante mantiene el ambiente otoñal, pero con temperaturas diurnas algo más altas que ayer. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para hoy cielos poco nubosos en general, con intervalos de nubes bajas en el litoral durante la mañana y sin riesgo significativo de precipitaciones hasta el lunes.

Las mínimas se quedarán prácticamente igual que ayer, mientras que las máximas subirán ligeramente en la mayoría de municipios. El viento soplará flojo y variable, con predominio de la componente sur y sureste a partir de la tarde, y aumentos puntuales de intensidad en la franja litoral. De cara al fin de semana, la previsión apunta a un nuevo ascenso de las temperaturas, con jornadas soleadas que anticipan el clásico veranillo de San Miguel.

El sistema de vigilancia de temperaturas extremas de la Comunidad Valenciana confirma que las noches tropicales, con mínimas por encima de los 20 grados, ya se limitan solo a La Vila Joiosa y El Campello, frente al descenso nocturno generalizado en el resto de la provincia.

El tiempo en Alicante

La capital alicantina amanece con cielos despejados, que se mantendrán durante toda la jornada. El termómetro marcará una mínima de 20 °C y una máxima de 30 °C, un grado más que ayer.

La sensación térmica se moverá entre 19 y 28 °C. El viento soplará flojo del suroeste por la tarde (10 km/h). Con este escenario, la ciudad afronta una jornada soleada, con intervalos nubosos, y agradable, antes de un domingo que traerá temperaturas similares e incluso algún grado más al alza.

El tiempo en Elche

Elche vivirá un fin de semana plenamente estable, con cielos mayoritariamente despejados y temperaturas en ascenso. Este sábado se mantendrán valores similares a los de ayer, con máximas en torno a 30 °C, pero será a partir del domingo cuando se note con más claridad el veranillo de San Miguel, con máximas que alcanzarán los 32 °C y mínimas suaves de 21 °C. El domingo continuará el ambiente cálido y soleado, con apenas algunas nubes al final del día, consolidando un tramo final de septiembre más veraniego que otoñal.

El tiempo en Benidorm

Benidorm vivirá un arranque de fin de semana muy estable. El sábado se esperan cielos despejados durante buena parte del día, con algún intervalo nuboso a mediodía, temperaturas entre 20 y 27 °C y viento flojo del sur y suroeste. El domingo continuará el tiempo tranquilo, con mínimas en torno a 21 °C y máximas que alcanzarán los 28 °C. Será todavía más cálido, con picos de 29 °C y noches suaves que apenas bajarán de 22 °C, un panorama perfecto para disfrutar de la bahía antes de que el inicio de la próxima semana traiga más nubes y posibles lluvias.

El tiempo en Elda

Elda comenzará el fin de semana con un sábado estable, cielos poco nubosos y temperaturas entre 17 °C y 29 °C, con viento flojo del sur y sureste. El domingo será más cálido y soleado, con máximas que rozarán los 31 °C y mínimas en torno a 20 °C, un contraste marcado que dejará noches frescas y mediodías casi veraniegos. La estabilidad continuará, aunque con algo más de nubosidad, y valores moderados: mínimas de 21 °C y máximas de 30 °C.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja mantendrá un ambiente muy estable durante todo el fin de semana. El sábado se esperan cielos poco nubosos y temperaturas entre 20 y 28 °C, con noches todavía suaves y un ligero viento del sureste y sur. El domingo la situación apenas variará: mínimas en torno a 21 °C y máximas de 29 °C, con brisas flojas que dejarán una jornada agradable en la costa. Las noches seguirán templadas y el ambiente será ideal para disfrutar del aire libre.

El tiempo en Orihuela

Orihuela vivirá un fin de semana plenamente soleado y con calor poco habitual para estas fechas. El sábado se esperan cielos despejados y temperaturas entre 21 °C y 32 °C, con viento en calma durante la mayor parte del día. El domingo el termómetro alcanzará 34 °C, consolidando un ambiente casi veraniego, mientras que las noches seguirán frescas en torno a 21 °C. La estabilidad continuará, con máximas altas cercanas a 32 °C.

El tiempo en Alcoy

Alcoy arrancará el sábado con intervalos nubosos y temperaturas suaves, con máximas de 28 °C y mínimas de 16 °C, un contraste que refuerza la sensación otoñal en la ciudad de montaña. El domingo será más cálido y despejado, con máximas de 30 °C y mínimas de 21 °C, ideal para actividades al aire libre como la Feria Modernista.

El tiempo en Dénia

Alcoy arrancará el sábado con intervalos nubosos y temperaturas suaves, con máximas de 28 °C y mínimas de 16 °C, un contraste que refuerza la sensación otoñal en la ciudad de montaña. El domingo será más cálido y despejado, con máximas de 30 °C y mínimas de 21 °C, ideal para actividades al aire libre como la Feria Modernista.