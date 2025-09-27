Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Universidad de Alicante gradúa a 250 alumnos de másteres y programas superiores en empresa

Jorge Brotons, presidente de Bonnysa Alimentaria, y Maite Antón, de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante, reciben reconocimientos durante el acto

250 alumnos se han graduado en los programas de posgrado de Empresa de la UA este curso.

José Gómez

La Universidad de Alicante (UA) clausuró en el Paraninfo sus másteres en Dirección y Gestión de Empresas y Dirección y Gestión de Recursos Humanos, junto a los Programas Superiores en Dirección de Parques Industriales, Control de Gestión, Data Strategist y Data Strategist Developer, Dirección Comercial de Hoteles, Agentes del Cambio para la Transformación Digital y Gestión de la Digitalización de la Empresa. El acto reunió a más de 700 personas, entre estudiantes, familiares, docentes y representantes de entidades colaboradoras.

En el curso 2024/2025 se titularon 250 alumnos, que se suman a los más de 2.500 egresados que han completado posgrados de Empresa en la UA desde su puesta en marcha.

Reconocimientos

El programa incluyó la entrega del Premio Empresa/Universidad a Jorge Brotons Campillo, presidente y CEO de Bonnysa Alimentaria, por su vinculación con la formación y la innovación. El reconocimiento fue recogido por Jorge Brotons Baeza, director comercial de la firma, quien subrayó la importancia de apostar por la tecnología y la sostenibilidad sin perder la esencia y el arraigo con la tierra, las personas y el futuro.

Jorge Brotons Baeza, de Bonnysa Alimentaria, recoge el premio otorgado a Jorge Brotons Campillo.

Además, el Club de las Buenas Decisiones distinguió a la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (AEFA) en su 25 aniversario con un diploma de agradecimiento y nombró a su presidenta, Maite Antón, madrina de los programas de posgrado del curso 2025/26.

El papel de la Inteligencia Artificial en la gestión

La Inteligencia Artificial centró buena parte de las intervenciones del acto académico. El catedrático José Luis Gascó, director del Club de las Buenas Decisiones, destacó su potencial como herramienta de desarrollo, mientras que el profesor Faus Olmos subrayó la necesidad de situar a las personas en el centro de los procesos de cambio.

El Club de las Buenas Decisiones entrega un diploma de gratitud a Maite Antón, presidenta de AEFA.

El acto, presidido por el profesor Juan Llopis, director de Relaciones y Proyectos Institucionales de la UA, contó también con el reconocimiento a los mejores Trabajos Fin de Máster y a los estudiantes más destacados.

Participaron empresas y asociaciones como ASPY Prevención, CEGOS, ComunicAlicante, Randstad, Caja Rural Central, Garrigues, Grupo ASV, CEV, APHA, AEFA, UEPAL, FUNDEUN, FEPEVAL y el Círculo-Directivos de Alicante. El acto concluyó con la interpretación del himno universitario Gaudeamus Igitur.

La Universidad de Alicante gradúa a 250 alumnos de másteres y programas superiores en empresa

