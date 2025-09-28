Un 2025 abrasador: Alicante supera por primera vez las 100 noches tropicales en un año

La sensación es que ha sido un verano donde poder dormir, incluso con el ventilador, ha sido muy difícil. Y los datos lo corroboran, hasta el punto de que 2025 se puede cerrar con un preocupante balance de récord: casi una de cada tres noches con el termómetro sin bajar de los 20 grados en el litoral de la provincia de Alicante. Ya se contabilizan más de 100 noches tropicales por primera vez en muchos puntos este año.

Es un ejemplo de que el impacto del cambio climático es incontestable y el calentamiento del Mediterráneo, con valores en el estío más propios de un mar caribeño, está provocando una gran pérdida de confort por las noches.

Las familias y vecinos llenan los parques de Carolinas y del Pla durante las noches de verano / PIlar Cortés

Pero no solo eso, ya que esto también agrava los problemas de salud, lo que se está traduciendo en un récord también de fallecidos en verano por el calor.

Y es que no solo las altas temperaturas por el día afectan, sino que el hecho de que por las noches se mantenga de forma continuada este calor tiene un impacto mayor en las enfermedades crónicas, al no poder descansar. Y ha sido el estío más cálido desde que hay registros (año 1950).

Evolución de las noches en las que el temperatura mínima no ha bajado de los 20 grados en Alicante desde 1939 / Aemet

Alicante capital ha superado por primera vez las 100 noches tropicales en un mismo año. Y aún quedan varias semanas en las que se espera que esta cifra crezca más, según han apuntado desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), aunque en los últimos días por fin ha empezado a refrescar ya por la noche en la costa.

Según los datos facilitados a INFORMACIÓN por Aemet, el observatorio de Alicante-Ciudad Jardín lleva, hasta esta semana, 102 noches con el mercurio sin bajar de 20 grados. Según los datos existentes desde 1939, el récord estaba en las 97 noches de 2023. En 2024 y 2022 se registraron en total 92 noches, por lo que son ya cuatro años consecutivos por encima de las 90. Y el 2025 aún no ha terminado.

"Batimos un récord. Nunca habíamos tenido en la ciudad de Alicante 100 noches tropicales, y serán más en lo que queda de año. Superaremos las 110 o 115, que es una barbaridad" Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

La tendencia es claramente al alza en este fenómeno, que no solo pasa en Alicante capital. Según los datos de la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet), otras localidades litorales como Benidorm, Calp, Dénia, Xàbia, Pego, Finestrat, La Vila Joiosa, Santa Pola, Callosa de Segura, Altea, Teulada o Torrevieja también superan ya el centenar de noches tropicales. Y otras ciudades situadas un poco más al interior también, como Rojales, Elche, San Vicente del Raspeig o Mutxamel.

Este domingo y lunes la previsión es que se puedan volver a registrar más noches tropicales, algo que se espera se repita en más ocasiones durante octubre, por lo que la cifra final podría rondar los 110 o 115 noches tropicales en un año. Casi una de cada tres noches.

Noche tropical, tórrida o infernal Las noches tropicales son aquellas en que la temperatura no baja en toda la noche de los 20 grados centígrados. Se trata de noches realmente incómodas si no se dispone de ventilador o aire acondicionado. Y en Alicante se han multiplicado por 5 o 6 respecto a las cifras de los años 70 o 80, hasta superar las 100 noches. Pero dentro de este fenómeno, se puede hacer dos diferenciaciones más. Están las noches ecuatoriales o tórridas, cuando el mercurio no desciende de 25 grados, lo cual dificulta aún más poder dormir. Y el caso más extremo son lo que se están empezando a denominar por parte de Aemet, aunque de forma oficiosa, como noche infernal, con un termómetro que no baja de los 30 grados centígrados, lo que convierte esa noche, como bien explica el nombre, en un infierno. Una experiencia que ya vivieron este pasado agosto una docena de localidades de la provincia.

A tenor del dato de 102 noches tropicales de Aemet en Alicante capital, el director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha manifestado a INFORMACIÓN que "batimos un récord. Nunca habíamos tenido en la ciudad de Alicante 100 noches tropicales, y serán más" porque el fin de semana del 27 y 28 de septiembre y la siguiente semana se esperan más, por lo que "superaremos las 110 o 115, que es una barbaridad".

El catedrático de Análisis Geográfico Regional ha destacado que "la gente tiene que saber que casi cuatro meses al año el termómetro no baja de 20 grados en la ciudad Alicante", lo que contrasta con los datos de los años 70 y 80, cuando apenas eran 15 o 20 noches tropicales en la costa, "por lo que se ha multiplicado por cinco o por seis. Es una auténtica barbaridad".

Alicante es la ciudad donde más noches tropicales se contabilizan de la Península Ibérica

Y el litoral de Alicante es donde este fenómeno se registra de forma más acusada en la Península Ibérica, por lo que la capital posiblemente sea la ciudad que más noches tropicales acumula de España, sin contar las Islas Canarias.

Olcina ha señalado que "las noches tropicales es un fenómeno fundamentalmente del litoral mediterráneo en su conjunto, desde Barcelona hasta Málaga. Aunque la zona donde se ha registrado un incremento mayor es la de Valencia, Alicante y Cartagena".

En los años 70 y 80 solo había en Alicante capital 15 o 20 noches tropicales en un año, cifra que se ha multiplicado por 5 o 6

"Esto se debe a que es la zona del litoral mediterráneo donde las aguas alcanzan más grados y permanecen más tiempo cálidas. Es el llamado mar Balear y mar de Argel. Y por eso Alicante, Cartagena y Valencia destacan por sus altas temperaturas mínimas".

El ventilador se ha convertido en un elemento indispensable para poder dormir en verano en la provincia de Alicante / Juani Ruz

El agua frente a las costas de la provincia ha vuelto a rondar en agosto los 30 grados, situándose actualmente sobre los 27, Cifras similares a las de los últimos años, que hacen que por las noches no refresque y aumenta el peligro de que una dana en otoño sea más intensa.

Así, el responsable del Laboratorio de Climatología de la UA ha señalado que "dejando al margen las Islas Canarias, que son las que más noches tropicales registran, Alicante debe ser sin duda la ciudad de la Península Ibérica con más número de noches tropicales en su conjunto, con un con una permanencia mayor del calor nocturno".

Así impactan las noches tropicales en la salud Las noches en la que el mercurio no baja de 20 grados agravan el insomnio, la astenia (debilidad física y mental) y las enfermedades crónicas, en especial las patologías cardíacas y respiratorias. Los niños y las personas de más de 65 años son las más sensibles a este fenómeno. Y sobre todo impacta en la salud al no permitir al cuerpo el necesario descanso nocturno. Las noches tropicales alteran los ciclos del sueño y complican que se entre en la fase REM, que es la más reparadora, tal y como han venido advirtiendo desde la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Sovamfic). Los cambios de humor y el aumento de la tensión arterial también son efectos colaterales de la dificultad para descansar.

Evidencia del cambio climático

Para Olcina"es el elemento de cambio climático más evidente en Alicante. En Alicante no tenemos problema de récord de temperatura a mediodía, de alcanzar 50 grados, eso de momento no se ve, es difícil que se alcance. Sin embargo, nuestro calor es muy continuado, muy constante. Ese calor nocturno es muy persistente, muy en relación con la temperatura del agua del mar tan cálida que tenemos en frente".

Noches ecuatoriales

Pero no solo se ha batido récord de noches tropicales, sino que el climatólogo alerta que se han disparado también las noches en las que la temperatura no ha bajado de 25 grados, lo que se denomina noche ecuatorial o tórrida, de las que el pasado año solo hubo una en Alicante y diez en 2023, estando hasta este ahora el máximo en las catorce de 2015.

"Nuestro calor en Alicante es muy muy continuado, muy constante. Ese calor nocturno es muy persistente, muy en relación con la temperatura del agua del mar" Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Así, Olcina ha apuntado que "seguramente este año las noches ecuatoriales de más de 25 grados habrán superado las 30 jornadas", recordando las altas temperaturas que se soportaron en la larguísima ola de calor de agosto.

Alicante se adentra en un otoño más cálido y seco La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un otoño más cálido de lo normal en la provincia de Alicante, tras el que ha sido el verano climático (junio, julio y agosto) más cálido desde que hay registros. Así, para los meses de septiembre, octubre y noviembre (otoño climático) "hay una gran probabilidad de que la temperatura media se encuentre en el tercil cálido en toda España, de manera más acusada en el norte, este peninsular y Baleares". En cuanto a las lluvias, en el otoño climático "hay una gran probabilidad de que la precipitación acumulada se encuentre en el tercil seco en el oeste peninsular y Canarias. En el resto de España la probabilidad de los terciles para la precipitación acumulada es la climatológica". De cualquier forma, Olcina ha señalado que los modelos apuntan a un otoño también más seco, aunque siempre con el riesgo de que se pueda producir una dana.

Por ello el investigador ha destacado que todo esto "es una confirmación más de que nuestro clima en Alicante cada vez es menos confortable, especialmente en verano, con temperaturas que lo hace poco agradable. Y este año vuelve a confirmar que sigue una tendencia muy clara de los últimos años".

Fallecidos por el calor

Y ha apuntado que "la gente no le da importancia a esto pero es fundamental porque ahí también se relaciona la reciente noticia de las víctimas mortales por calor" que INFORMACIÓN ha publicado también esta semana, con 310 personas fallecidas en la provincia de Alicante este verano, la peor cifra desde que existen los registros del Ministerio de Sanidad. Es un centenar de defunciones más que en 2024.

"Las enfermedades de personas sensibles, con afecciones respiratorias o cardíacas, se agravan por la noche porque no puede descansar el cuerpo como debe por el calor" Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

El climatólogo ha apuntado que "la gente no muere porque haya 45, 50 grados a mediodía. Las enfermedades de personas sensibles, con afecciones respiratorias o cardíacas se agravan por la noche porque no puede descansar el cuerpo como debe y entonces se producen estas víctimas mortales por calor. Este año más de 300 muertes por calor es una barbaridad".

Olcina ha agregado que este récord de fallecidos se une al de noches tropicales y al de ecuatoriales, de un verano que ha sido el más cálido de la historia... "Vamos superando récords diferentes elementos, cuando no es de lluvia intensa es de temperatura mínima, es de viento... Esto es el clima que tenemos ahora, un clima donde lo excepcional se ha convertido en ordinario. Lo extraordinario se convierte en la nueva normalidad del clima mediterráneo".