El Ayuntamiento de Alicante convoca 100.000 euros en ayudas para proyectos sociales en Zona Norte y Cementerio

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado en Junta de Gobierno la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para proyectos sociales en los barrios de la Zona Norte y el entorno del Vial de los Cipreses–barrio del Cementerio, con un presupuesto de 100.000 euros. Estas ayudas benefician anualmente a más de 2.000 personas en situación de vulnerabilidad y financian proyectos de convivencia ciudadana, inserción laboral, educativos y de promoción de la salud.

El concejal de Planes Estratégicos, Antonio Peral, destacó que las ayudas “son muy necesarias para impulsar proyectos dirigidos a menores, adolescentes y familias vulnerables” y forman parte del Plan de Inclusión Social municipal.

Acción social

En la pasada edición se apoyaron cerca de veinte iniciativas con acciones educativas, culturales, de ocio, prevención de la violencia de género, integración a través del deporte y proyectos comunitarios.

Las bases prevén ayudas por importes máximos de hasta 8.000 euros por proyecto en la Zona Norte y de hasta 5.000 en el barrio del Cementerio. Según el edil, en seis años se han subvencionado más de 170 proyectos con una inversión cercana a los 600.000 euros, algo que "se lleva a cabo gracias al gran trabajo del movimiento asociativo realizado por todas las entidades de la Zona Norte y Cementerio de las que estamos muy orgullosos".

Procedimiento

En los próximos días se celebrará una reunión informativa con asociaciones de vecinos, entidades juveniles, deportivas, culturales, gitanas, de inmigrantes y de salud, entre otras, para explicar la convocatoria y el procedimiento de solicitud.

Las solicitudes deberán presentarse a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento tras la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.