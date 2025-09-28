Cirujanos con pulso perfecto: robots que salvan vidas en la provincia de Alicante

Los robots cirujanos Da Vinci y Hugo van camino de alcanzar el millar de operaciones en los hospitales de Alicante y Elche, los únicos de la sanidad pública alicantina que cuentan con estos equipos que no sustituyen al médico a la hora de operar pero sí le guían para una mayor precisión, de ahí su uso para extirpar el cáncer, desde el más letal, como es el de pulmón, al de colon: fue el Hugo del hospital ilicitano el primero que hizo una resección de este último tumor en la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, el Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante estrenó en la provincia este tipo de programación quirúrgica. En diciembre de 2022 la cirugía robótica entró en quirófano con el Da Vinci, una tecnología que ha demostrado mejorar la calidad asistencial. La Conselleria de Sanidad gastó 2,3 millones de euros en este equipo, incluyendo el suministro y el mantenimiento.

La plataforma robótica ha intervenido en tumores ginecológicos, enfermedades del páncreas y de la próstata

Equipo de Enfermería entrenado

Se creó una Comisión de Cirugía Robótica en el centro, que desarrolló un programa formativo con el personal de quirófano para poder acreditar a todos los profesionales implicados. La integración del robot en el área quirúrgica requirió la creación de un equipo específico integrado por personal de Enfermería, entrenado en esta tecnología puntera.

El Da Vinci arrancó con operaciones de Cirugía General, Urología y Ginecología y Obstetricia, en colaboración con el Servicio de Anestesiología y Reanimación, además de la división de Enfermería del área quirúrgica. Más adelante, se incorporaron los servicios de Cirugía Torácica y Cirugía Pediátrica.

Patologías graves

En líneas generales, se benefician de la cirugía robótica un determinado perfil de pacientes, entre ellos aquellos que presentan patologías de mayor gravedad, como es el cáncer; cuando la patología implica trabajar en espacios anatómicos reducidos o se requiere de una gran precisión. Son casos en los que el robot puede ofrecer sus principales ventajas frente a la cirugía convencional o la laparoscópica.

Por otro lado, esta cirugía mínimamente invasiva reduce el tiempo de recuperación y proporciona mejores resultados funcionales. Disminuye la estancia hospitalaria, permitiendo una gestión eficiente de los recursos asistenciales y un ahorro de costes, así como la reincorporación más temprana del paciente a la actividad cotidiana.

Desde su puesta en funcionamiento, el centro ha realizado más de 570 intervenciones con el robot, de las cuales el 30 % han sido de Ginecología; el 28 % de Cirugía General; un 19 % de Urología; otro 19 % de Cirugía Torácica, y el 3 % de Cirugía Pediátrica, último servicio en incorporarse a la robótica.

Cirugía mínimamente invasiva La cirugía robótica representa la última evolución de la cirugía mínimamente invasiva, posterior a la laparoscopia, en la que el cirujano no opera con sus manos, sino que manipula un robot a distancia desde una consola instalada dentro del quirófano. Desde el hospital explican que supone un gran avance a todos los niveles, ya que ofrece una mayor visibilidad del campo operatorio a través de tecnología 3D. Además, permite una libertad de movimiento que la cirugía laparoscópica convencional pues los instrumentos pueden realizar giros de más de 360 grados, lo que implica también una mayor facilidad para la disección y la reconstrucción con suturas.

Toda la semana

El robot está operativo de lunes a viernes y algunos días en jornada de mañana y tarde. Los lunes se destina a intervenciones de Cirugía General, los martes a Ginecología, los miércoles a Cirugía Torácica, los jueves a Urología y los viernes a Cirugía Pediátrica.

En cuanto a los procedimientos más frecuentes, el Servicio de Ginecología ha llevado a cabo histerectomías totales laparoscópicas, anexectomías (extirpación de ovarios y trompas de Falopio); y quistectomías, así como intervenciones por miomas, disforia, hiperplasia (aumento en la producción de células en un órgano o tejido normal), patología anexial (masas o tumores en órganos femeninos) y cáncer ginecológico (cérvix, endometrio y ovario). Por su parte, el Servicio de Cirugía General ha realizado pancreatectomías, hepatectomías y cirugías de la vía biliar, así como cirugía bariátrica robótica para obesidad.

El servicio de Urología ha llevado a cabo con el robot en su mayoría prostatectomías radicales (para extirpar la próstata) y algunos casos de nefrectomías parciales (de riñón). Próximamente, se incrementarán las indicaciones terapéuticas, incluyendo urología reconstructiva.

El cirujano Sergio Bolufer, que opera con robot en el Hospital de Alicante / Alex Domínguez / ALEX DOMINGUEZ

"Democratiza las cirugías de alta complejidad y supone un adelanto tecnológico importante en cuanto a sellado de vasos o grapado de tejidos" Sergio Bolufer — Cirujano torácico del Hospital de Alicante que opera con el robot

Tumores pulmonares

Por lo que respecta al Servicio de Cirugía Torácica, que comenzó a operar con el robot en marzo de 2023, ha realizado principalmente intervenciones de tumores pulmonares y patología mediastínica, que afecta al espacio del tórax entre los pulmones que contiene el corazón, los grandes vasos, el esófago y la tráquea. Sergio Bolufer, cirujano torácico, que dirigió los mandos la en una intervención la semana pasada, afirma que «la principal ventaja del robot es que es una herramienta que te facilita las cirugías de alta complejidad».

«Además de las ventajas técnicas que pueda tener, como una visión en tres dimensiones o en profundidad, otorga una mayor precisión de la movilidad de los elementos, se anula el temblor (de las manos), por ejemplo. Es un abordaje que te permite mucha más ergonomía porque operas sentado, con lo cual la tensión también disminuye». Además, incorpora la posibilidad de hacer un grapado robótico «que también supone una ventaja».

El robot también opera a los más pequeños El último servicio que enAlicante se incorporó a la robótica fue la Cirugía Pediátria, en abril de 2024, llevando a cabo sobre todo extirpaciones de la vesícula biliar, cirugía antirreflujo, teste intraabdominal (por testículo dentro de la cavidad abdominal) y nefroureterectomía para extirpar tanto un riñón como el uréter asociado.

«El grapado lo utilizamos para las resecciones del pulmón o los cirujanos en otras vísceras, por ejemplo, en el estómago o el colon. Son grapadoras que cortan y grapan los dos lados a la vez».

El resumen es que el robot facilita las cirugías, o sea, te hace fácil las cirugías de alta complejidad, «las simplifica y hace más sencilla, las democratiza, las hace más accesibles a todo el mundo y supone un adelanto tecnológico importante en cuanto a sellado de vasos o grapado de tejidos». Además, evita las heridas grandes de las antiguas toracotomías y la única pega, quizá que el robot no transmite la sensibilidad de los tejidos, se suple con experiencia.

Los médicos valoran que ofrece una visión en tres dimensiones y en profundidad del interior del cuerpo, y anula el temblor de las manos

“La mayor accesibilidad al robot es fundamental para adquirir la experiencia necesaria y así progresar en la complejidad de las intervenciones quirúrgicas”, añade el doctor, en referencia a que cuánto más casos hacen con el robot, más rápido progresan y superan la curva de aprendizaje. "Los hospitales que apuestan por la cirugía robótica deberían priorizar la accesibilidad al robot con programas quirúrgicos diarios de mañana y tarde (esto es, operar todo el día, todos los días excepto fines de semana semana). Con ello además podrían disminuir las listas de espera quirúrgicas".

Así es DAVINCI, el robot quirúrgico del Hospital Doctor Balmis / Alex Domínguez

En 3D de alta definición

Por su parte, el Hospital General Universitario de Elche se convirtió en septiembre de 2023 en el primer hospital de la Comunidad y uno de los primeros a nivel nacional en la utilización del robot quirúrgico Hugo en el que Sanidad invirtió un total de 2.376.440 euros.

El sistema Hugo RAS es una solución de cirugía asistida por robot diseñada para una amplia gama de procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos para las especialidades de Cirugía General, Urología y Ginecología. El robot se compone de una plataforma modular con cuatro brazos autónomos que se desplazan fácilmente de un quirófano a otro, adaptándose a diferentes espacios.

El equipamiento combina una consola desde donde opera el cirujano, conectada a los 4 brazos que disponen de instrumentos articulados y tecnologías quirúrgicas avanzadas, y un sistema de visualización en 3D de alta definición (como el Da Vinci). Esta plataforma se ha diseñado con el fin de ampliar la cirugía asistida por robot y aportar las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva a más especialistas y pacientes.

Consola abierta

El cirujano mantiene pleno control durante el procedimiento. Mediante un joystick en cada mano y pedales en los pies, controla los brazos del robot y los instrumentos sentado ante una consola. El diseño abierto de la consola frente a los antiguos robots con sistema cerrado ofrece al cirujano una visión en 3D de alta definición del campo quirúrgico sin sacrificar la visualización del entorno del quirófano, de forma que se puede comunicar fácilmente con todo el personal del mismo.

Médicos del Hospital de Elche operan con el robot Hugo / INFORMACIÓN

Desde su puesta en marcha, Hugo ha realizado 323 intervenciones, un 55 % de ellas de Cirugía General, el 34% de Urología y el 11 % de Ginecología. Ya se intervienen a aproximadamente 30 pacientes al mes con el robot, que este funciona de lunes a viernes y algunos días en jornada doble. Los lunes y martes se destina a intervenciones de Cirugía General, los miércoles a Ginecología y los jueves y viernes a Urología.

Profesionales del hospital están desarrollando trabajos de investigación relacionados con el robot quirúrgico, una de las investigaciones ya se ha publicado en revistas de alto impacto. También se han desarrollado ponencias y comunicaciones en congresos internacionales, quedando patente que los profesionales del hospital ilicitano forman parte del panel internacional de expertos en robótica.