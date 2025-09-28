Compromís denuncia sobrecostes de hasta 172 euros en abortos derivados a privadas en Alicante

Compromís ha denunciado que la Conselleria de Sanidad no solo obliga a la mayoría de mujeres alicantinas a recurrir a clínicas privadas para abortar, sino que además paga por esas intervenciones precios más altos de los que esas mismas clínicas cobran a las pacientes que acuden de manera particular.

Según los cálculos de la coalición, los sobrecostes oscilan entre los 12 y los 172 euros por intervención, dependiendo del tipo de procedimiento, lo que revela, a su juicio, un sistema caro, ineficiente y contrario a la ley que da preferencia a la red pública.

La derogación del derecho al aborto en EEUU, en imágenes / MARY F. CALVERT

Los datos oficiales aportados por Sanidad a la diputada de Compromís Mónica Àlvaro explican que en 2024 se realizaron 8.973 abortos en la Comunidad, de los cuales la Generalitat financió 6.576 con un coste total de 3,2 millones de euros. En la provincia de Alicante, donde aseguran que la falta de servicios públicos es especialmente acusada, la factura se acercó a 1,3 millones, concentrados en apenas dos clínicas privadas.

Datos

El análisis comparativo de facturas revela que la administración paga más tanto respecto a los precios publicados en las páginas web de esas empresas como en relación con la referencia del Ministerio de Sanidad, que en su Memoria de Impacto Normativo de 2022 estableció un precio medio unitario de 380 euros por interrupción.

En el caso de la interrupción voluntaria del embarazo (Ive) farmacológica, que se realiza mediante píldoras abortivas, la Generalitat aseguran que abonó 475,85 euros, lo que supone 25,85 euros más que la tarifa privada y 95,85 por encima de la estimación ministerial. Para las intervenciones quirúrgicas, con o sin sedación, las diferencias oscilan entre los 12 euros de sobrecoste en los casos más ajustados y los 172 en los más caros.

Lamentan que en ciudades como Alicante o Elche es imposible acceder a este derecho en centros de referencia

Àlvaro ha recalcado que Sanidad reconoce que no existe ningún convenio firmado con estas empresas, pese a que todas ellas cobran idéntica cantidad por la primera visita y no se aclara por qué en algunos casos se aplica sedación y en otros no. La diputada sostiene que, de cumplirse la ley que da prioridad a los centros públicos, se ahorrarían "molestias a las mujeres" y también una "suma importante" de fondos públicos.

En Alicante, la concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante Sara Llobell ha subrayado que la situación es todavía más preocupante, porque ni la capital ni la comarca de l’Alacantí cuentan con un solo hospital público donde se pueda practicar un aborto, pese a que señala que apenas existen profesionales objetores.

Un médico realiza una ecografía a una mujer embarazada. / A. RATHS

"Sanidad no solo no garantiza nuestro derecho a ser atendidas en espacios públicos, sino que además paga más de lo que le costaría a cualquier mujer acudir de forma privada a las clínicas. En las Ive farmacológicas, por ejemplo, el sobrecoste alcanza casi los 100 euros respecto a la referencia del Ministerio. Es un sinsentido", ha denunciado.

Derechos

Compromís recuerda que apenas un 10 % de las interrupciones voluntarias del embarazo practicadas en la Comunidad se realizan en hospitales públicos y denuncia que en ciudades como Alicante y Elche, segunda y tercera en población, resulta imposible acceder a este derecho en centros de referencia.

Para la coalición, la falta de voluntad política del Consell del PP es evidente y conlleva no solo un incumplimiento de la ley, sino también un perjuicio económico para las arcas públicas y una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres alicantinas.